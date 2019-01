Palabra ‘polémica’ en un crucigrama del New York Times obliga al medio a disculparse con lectores hispanos

En el New York Times no iniciaron el año como esperaban, ¿Qué pasó? Pues resulta que el tradicional crucigrama del periódico incluyó un término que ha ocasionado una gran discordia al ser considerado como una manera ofensiva de dirigirse a la comunidad latina en Estados Unidos, específicamente contra las personas de origen mexicano. La palabra fue 'beaner' ('frijolero', en inglés) y tras esto, Will Shortz, editor del suplemento de pasatiempos, se vio obligado a emitir una disculpa pública.

Esta se dio el pasado martes e hizo referencia a la edición del 1 de enero. En su texto explicó que es una expresión informal del béisbol, que designa a quien lanza deliberadamente la bola hacia la cabeza del bateador. Esa era de hecho la descripción que ofrecía el crucigrama como pista para adivinar la palabra: "lanzamiento a la cabeza, informal" ("Pitch to the head, informally", en el original).

Will Shortz agregó que "nunca había escuchado ese término como una ofensa", y que se incluía la palabra con "otro significado mucho más benigno". "Mi sentimiento, correcto o incorrecto, es que cualquier palabra que tenga un significado benigno es razón suficiente para que pueda ser utilizada dentro de un crucigrama", explicó.

Sin embargo, la colocación del término en el crucigrama del New York Times ofendió a numerosos lectores del periódico y lo hicieron saber en las redes sociales. A raíz de esto, el editor aseguró estar dispuesto a "repensar esta opinión si veo que se molestan muchos lectores" y reiteró las disculpas a quienes se sintieron ofendidos. El editor termina su nota reiterando las disculpas a los usuarios que hubieran podido sentirse ofendidos por el uso de la palabra en cuestión.

New York Times Crossword Puzzle Editor ‘Apologizes’ for Including ‘BEANER’ as Answer https://t.co/guGqKEEiMu — Latino Rebels (@latinorebels) 3 de enero de 2019

El término ‘frijolero’ tiene su origen en que en la comida de México los frijoles (beans, en inglés) son muy comunes. Incluso, el grupo mexicano Molotov publicó una canción llamada de igual manera en su disco ‘Dance and dense denso’. En ella se trata el tema de los problemas entre mexicanos y estadounidenses, respectivamente en el vídeo huyen de la policía.