[EN VIVO] Partidos de hoy, programación jueves 27 de junio 2019, ver online

Partidos de hoy, jueves 27 de Junio | SEGUIR EN DIRECTO | FÚTBOL EN VIVO ONLINE | Sigue una nueva jornada de fútbol, después de varios días descanso empieza nuevamente la Copa América 2019 con un partidazo Brasil vs. Paraguay, el anfitrión de este torneo viene de golear por 5 -0 a Perú y está con el ánimo al tope para pasar a las semifinales y por otra parte tenemos a la selección guaraní que viene de perder 1-0 ante Colombia, pero a pesar de eso pudo clasificar a los cuartos de final con 2 puntos. Hoy no tenemos partidos de la Copa de Oro 2019 pero si tenemos encuentros del Mundial Femenino que se juega en Francia y la Copa África 2019. De esta manera, te presentaremos el calendario completo de encuentros con las fechas, horarios y resultados para no perderte ningún detalle de los partidos de hoy en vivo y en directo.



Para ver fútbol en vivo online ya no será un problema, puedes disfrutar de los mejores partidos ingresando a las diferentes webs y aplicaciones móviles que te presentaremos a continuación; de esta manera, no te perderás los partidos en vivo y en directo desde tu celular o cualquier dispositivo móvil. Para que no te pierdas ningún partido, sigue al Comercio.pe y no te pierdas, la hora, canales, alineaciones, minuto a minuto, resultados y todos los detalles de estos vibrantes encuentros.



Esta es la lista de los partidos de hoy jueves 27 de junio:

▶ COPA AMÉRICA 2019



● Copa América 2019 cuartos de final EN VIVO: cruces, fechas y horas de partidos del torneo en Brasil



Este viernes 28, sábado 29 y domingo 30 de junio del 2019, se disputarán los partidos por los cuartos de final de la Copa América 2019. Los duelos enfrentarán a Argentina vs. Venezuela, Perú vs. Uruguay, Brasil vs. Paraguay y Chile vs. Colombia.



Sigue todos los partidos de la Copa América 2019 EN VIVO.

● Brasil vs. Paraguay EN VIVO: horarios y canales TV para seguir el partido de Copa América



Hoy, Brasil será favorita ante Paraguay en la Copa América 2019 por la primera llave de cuartos de final. Conoce cómo y dónde ver el partido de fútbol en vivo por TV y app móvil.



Brasil enfrenta a Paraguay en la primera llave de cuartos de final por Copa América 2019 en el Arena do Gremio de Porto Alegre. Composición

▶ MUNDIAL FEMENINO 2019

● HOY Noruega vs Inglaterra EN VIVO y EN DIRECTO por los cuartos de final del Mundial Femenino 2019



Las selecciones de Noruega e Inglaterra se ven las caras en el Stade Océane desde las 14:00 h0ras (Perú) por el Mundial Femenino 2019.





Mundial Femenino 2019: Hoy juegan Inglaterra vs. Noruega por Cuartos de Final. (AFP).

▶ COPA ÁFRICA 2019

● Madagascar vs. Burundi | 09:30 horas

● Senegal vs. Argelia | 12:00 horas

● Kenia vs. Tanzania | 15:00 horas

La Copa Africana (CAN) de 2019 se viene desarrollando Egipto.

