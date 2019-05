Partidos de hoy, jueves 30 de mayo 2019,  Mundial Sub 20, Recopa Sudamericana 2019, Copa Sudamericana [EN VIVO]

Partidos de hoy martes 30 de mayo. Nuevamente se abre una nueva jornada de fútbol, después de ver el día de ayer la final de Europa League 2019, en donde el Chelsea venció por 4-1 al Arsenal, con dos goles de Eden Hazard, siguen las finales, pero ahora en el continente americano, hoy juegan River Plate (Argentina) vs. Atlético Paranaense (Brasil) por la final de la Recopa Sudamericana 2019. También siguen la fase de grupos en el mundial Sub 20 y algunos encuentros de la Copa Sudamericana.



Para ver fútbol en vivo online ya no será un problema, puedes disfrutar de los mejores partidos ingresando a las diferentes webs y aplicaciones móviles que te presentaremos a continuación; de esta manera, no te perderás los partidos en vivo y en directo desde tu celular o cualquier dispositivo móvil. Para que no te pierdas ningún partido, sigue al Comercio.pe y no te pierdas, la hora, canales, alineaciones, minuto a minuto, resultados y todos los detalles de estos vibrantes encuentros.



Esta es la lista de los partidos de hoy, miércoles 30 de mayo de 2019

▶ Partidos de hoy, Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Polonia 2019

● Uruguay vs. Nueva Zelanda EN VIVO ONLINE vía DirecTV: juegan por el Mundial Sub 20.



Uruguay vs. Nueva Zelanda juegan por el Mundial Sub 20 (11:00 a.m. EN VIVO ONLINE vía DirecTV Sports) por el grupo C en el estadio Widzew Łódź.



Uruguay vs. Nueva Zelanda EN VIVO ONLINE vía DirecTV: juegan por el Mundial Sub 20. | Foto: EFE

● Honduras vs. Noruega EN VIVO ONLINE vía DirecTV Sports: juegan por Grupo C del Mundial Sub 20



Honduras vs. Noruega jugarán por el Mundial Sub 20 Polonia 2019 (11:00 a.m. EN VIVO ONLINE vía DirecTV Sports) por la fecha 3 del Grupo C en el Arena Lublin.



Honduras vs. Noruega EN VIVO ONLINE vía DirecTV Sports: juegan por Grupo C del Mundial Sub 20. | Foto: EFE

● Nigeria vs Ucrania EN VIVO ONLINE: Copa Mundial Sub-20 de la FIFA



Este es el minuto a minuto de Nigeria vs Ucrania en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA que se juega en Polonia.



Nigeria vs. Ucrania se enfrenta hoy por el grupo D del Mundial Sub20 Polonia 2019.

▶ Partidos de hoy, Recopa Sudamericana 2019

● River vs. Paranaense EN VIVO: sigue aquí la vuelta de la Recopa Sudamericana vía DirecTV Sports



Hoy River recibe a Paranaense por la vuelta de la Recopa Sudamericana en el Monumental de Buenos Aires. Conoce los horarios y canales que transmitirán el fútbol en vivo.



River Plate vs. Atlético Paranaense EN VIVO ONLINE vía DirecTV: juegan por la Recopa Sudamericana. | Foto: AFP

▶ Partidos de hoy, Copa Sudamericana 2019

● Deportivo Lara vs. Corinthians EN VIVO ONLINE vía DirecTV: juegan por segunda fase de Copa Sudamericana



Deportivo Lara vs. Corinthians jugarán por la Copa Sudamericana 2019 (3:00 p.m. EN VIVO ONLINE vía DirecTV Sports) por el partido de vuelta de la segunda fase en el Estadio Metropolitano de Fútbol de Lara.



Deportivo Lara vs. Corinthians EN VIVO ONLINE vía DirecTV: juegan por segunda fase de Copa Sudamericana. | Foto: Reuters

● Cerro vs. Wanderers EN VIVO ONLINE vía DirecTV: juegan por segunda fase de Copa Sudamericana



Cerro vs. Wanderers jugarán por la Copa Sudamericana 2019 (5:15 p.m. EN VIVO ONLINE vía DirecTV Sports) por el partido de vuelta de la segunda fase en el Estadio Luis Franzini.



Cerro vs. Wanderers EN VIVO ONLINE vía DirecTV: juegan por segunda fase de Copa Sudamericana. | Foto: Captura

● Tolima vs. Argentinos Juniors EN VIVO ONLINE vía DirecTV: juegan por la Copa Sudamericana 2019



Tolima vs. Argentinos Juniors jugarán por la Copa Sudamericana 2019 (5:15 p.m. EN VIVO ONLINE vía DirecTV Sports) por la segunda fase desde el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué.



Tolima vs. Argentinos Juniors EN VIVO ONLINE vía DirecTV: juegan por la Copa Sudamericana 2019. | Foto: EFE

● Universidad Católica vs. Independiente del Valle EN VIVO vía DirecTV: juegan por la Copa Sudamericana 2019



Universidad Católica vs. Independiente del Valle jugarán por la Copa Sudamericana 2019 (7:30 p.m. EN VIVO ONLINE vía DirecTV Sports) por el partido de vuelta de la segunda fase desde el estadio San Carlos de Apoquindo.