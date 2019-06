Partidos de hoy, jueves 6 de junio de 2019, amistosos internacionales, Fecha FIFA, UEFA Nations League, horarios

SEGUIR EN VIVO | FÚTBOL EN VIVO | Partidos de hoy jueves 6 de junio. Sigue una nueva jornada de fútbol, hoy el partido más importante de la fecha es el encuentro entre Holanda vs. Inglaterra por las semifinales de la UEFA Nations League, la FIFA realizará diferentes partidos amistosos previos a diferentes torneos regionales, entre ellos la Copa América 2019, Copa Oro 2019, UEFA Nations League entre otros. De esta manera, te presentaremos el calendario completo de encuentros con las fechas, horarios y resultados para no perderte ningún detalle.



Para que no te pierdas ningún partido, sigue al Comercio.pe y no te pierdas, la hora, canales, alineaciones, minuto a minuto, resultados y todos los detalles de estos vibrantes encuentros.



Esta es la lista de los partidos de hoy, jueves 6 de Junio 2019

▶ Partidos de hoy, UEFA NATIONS LEAGUE

● Holanda vs. Inglaterra juegan EN VIVO por la semifinal de la UEFA Nations League



Holanda juega hoy con Inglaterra por la semifinal de la UEFA Nations League desde las 13:45 horas con la transmisión de DirecTV Sports.



Países Bajos enfrenta a Inglaterra por el pase a la final de la UEFA Nations League en Guimaraes. AFP

▶ Partidos de hoy, Amistosos Internacionales FIFA 2019

● Chile vs. Haití EN VIVO: horarios y canales TV para SEGUIR HOY el amistoso FIFA 2019



Chile juega hoy con Haití por un partido amistoso FIFA desde las 18:00 horas con transmisión EN VIVO y EN DIRECTO vía Chilevisión y CDF Premium.



Chile viene de perder 3-1 ante México y empatar 1-1 con Estados Unidos. Reinaldo Rueda buscará el triunfo para llegar con buenos ánimos a la Copa América. AFP

▶ Partidos de hoy, Torneo Esperanzas de Toulon 2019

● México vs. Irlanda EN VIVO ONLINE vía ESPN 3: juegan por el Torneo Esperanzas de Toulon 2019



México vs. Irlanda jugarán por el Torneo Esperanzas de Toulon (12:30 p.m. EN VIVO ONLINE vía ESPN 3) por la segunda fecha del Grupo C en la ciudad de Toulon, Francia.