Partidos de hoy, miércoles 5 de junio, amistosos internacionales, Fecha FIFA, UEFA Nations League, Copa de Oro [EN VIVO]

Partidos de hoy miércoles 5 de junio. Nuevamente se abre una nueva jornada de fútbol, hoy juega nuestra selección peruana contra la selección de Costa Rica en un amistoso internacional, la FIFA realizará diferentes partidos amistosos previos a diferentes torneos regionales, entre ellos la Copa América 2019, Copa Oro 2019, UEFA Nations League, entre otros. De esta manera, te presentaremos el calendario completo de encuentros con las fechas, horarios y resultados para no perderte ningún detalle.



Esta es la lista de los partidos de hoy, miércoles 5 de Junio 2019

▶ Partidos de hoy, Amistosos Internacionales FIFA

● Estados Unidos vs. Jamaica EN VIVO: cómo y dónde ver hoy online duelo amistoso FIFA 2019 en el Audi Field



Estados Unidos y Jamaica se preparan para la Copa de Oro 2019 jugando un amistoso FIFA 2019 hoy desde las 18:00 horas en el Audi Field de Washington. Para seguir la transmisión en vivo y en directo hay que sintonizar Univision Deportes en EE.UU.



Estados Unidos y Jamaica se preparan para la Copa de Oro 2019 jugando un amistoso FIFA 2019 hoy desde las 18:00 horas en el Audi Field de Washington. (Foto: AFP)

● Paraguay vs. Honduras EN VIVO EN DIRECTO vía Tigo Sports: duelo amistoso internacional en Ciudad del Este



Paraguay vs. Honduras EN VIVO ONLINE | VER AQUÍ se miden este miércoles (6:00 pm. EN VIVO ONLINE vía Tigo Sports) en el estadio Antonio Aranda de Ciudad del Este en partido amistoso internacional FIFA.



Paraguay recibe a honduras en el penúltimo amistoso previo a la Copa América. (Foto: Paraguay)

● México vs. Venezuela EN VIVO vía TDN / Televisa / DirecTV Sports: amistoso FIFA desde Atlanta



México vs. Venezuela chocan este miércoles (7:30 pm. EN VIVO ONLINE vía TDN / Televisa / DirecTV Sports) por amistoso internacional de fecha FIFA en el Mercedes-Benz Stadium, Atlanta.



México vs. Venezuela: chocan en el Mercedes-Benz Stadium por amistoso de fecha FIFA. (Foto: @miseleccionmx)

● Brasil vs. Qatar HOY EN VIVO: ¿cómo ver por TV y ONLINE el partido amistoso EN DIRECTO?



Hoy desde las 19:30 horas, Brasil juega con Qatar por un partido amistoso internacional en Brasilia. Conoce cómo y dónde ver el partido de fútbol en vivo.



Brasil vs. Qatar EN VIVO vía SporTV: amistoso por fecha FIFA en el Mané Garrincha en Brasilia | EN DIRECTO. (Foto: AFP)

● Perú vs. Costa Rica EN VIVO vía Movistar Deportes y Latina: amistoso FIFA en Lima



Perú vs. Costa Rica EN VIVO ONLINE | SEGUIR AQUÍ el encuentro de este miércoles (8:00 pm. EN VIVO ONLINE vía Movistar Deportes / Latina) en el Estadio Monumental de Ate. Amistoso internacional FIFA



La selección peruana enfrenta a Costa Rica por amistoso fecha FIFA 2019 en el Monumental de Ate. AFP

VIDEO | Te puede interesar: Este es el 11 de Perú que se enfrentará a Costa Rica

Este es el 11 de Perú que se enfrentará a Costa Rica.

▶ Partidos de hoy, UEFA Nations League

● Portugal vs. Suiza: horarios y canales de TV para seguir EN VIVO el choque por la UEFA Nations League

Portugal y Suiza medirán fuerzas por la semifinal de la UEFA Nations League el día de HOY, miércoles 5 de junio, a las 13:45 horas en Perú con transmisión vía DIRECTV Sports.