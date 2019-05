"El valor de la verdad": Paula Manzanal afirma que Cristiano Ronaldo quiso conocerla

La modelo Paula Manzanal se presentó en “El valor de la verdad” y reveló que el manager del futbolista Cristiano Ronaldo la invitó a Madrid para que conozca al deportista.

Sin embargo, Manzanal aclaró que declinó de la invitación porque se enteró que Ronaldo acababa de tener un hijo.



“Un futbolista muy reconocido del Real Madrid muere por conocerte me dijo (el manager). Dije no porque Ronaldo acaba de tener un hijo, esas cosas no me gustan”, expresó.

Como se sabe, la modelo es madre del pequeño Valentino, fruto de la corta relación que mantuvo con Jordan Davies, un chico reality al que conoció en su estadía en Australia.

Paula Manzanal es la participante número trece de “El valor de la verdad”. Pedro Moral –en dos oportunidades-, Claudia Meza, Anyella Grados, Faruk Guillén, Jessica Newton, Sergio 'Checho' Ibarra, Diego Chávarri, 'Poly' Ávila, Nicola Porcella, Angie Jibaja y la 'Chama' Alexandra Méndez, pasaron anteriormente por el sillón rojo.

“El valor de la verdad” otorga 50 mil soles a quien responda con la verdad 21 preguntas seleccionadas por la producción en 6 niveles, luego que el participante responda previamente más de 50 interrogantes ante un polígrafo.