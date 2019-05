"El valor de la verdad": Paula Manzanal dijo que tuvo "encuentro" con Nicola Porcella

La modelo Paula Manzanal se presentó en "El valor de la verdad" y confesó que tuvo un encuentro íntimo con el chico reality Nicola Porcella.

“Nos llevamos super bien, siempre que pasa algo me alejo, no me quiero enganchar”, dijo Manzanal sobre la relación que tiene con Porcella, de quien dice lo conoce desde los 16 años y le tiene aprecio.

Como se sabe, la modelo es madre del pequeño Valentino, fruto de la corta relación que mantuvo con Jordan Davies, un chico reality al que conoció en su estadía en Australia.

Paula Manzanal es la participante número trece de “El valor de la verdad”. Pedro Moral –en dos oportunidades-, Claudia Meza, Anyella Grados, Faruk Guillén, Jessica Newton, Sergio 'Checho' Ibarra, Diego Chávarri, 'Poly' Ávila, Nicola Porcella, Angie Jibaja y la 'Chama' Alexandra Méndez, pasaron anteriormente por el sillón rojo.

“El valor de la verdad” otorga 50 mil soles a quien responda con la verdad 21 preguntas seleccionadas por la producción en 6 niveles, luego que el participante responda previamente más de 50 interrogantes ante un polígrafo