Paula Manzanal reveló que Paris Hilton le propuso ser su influencer

Paula Manzanal se presentó en “El valor de la verdad” y, entre las confesiones sobre su vida personal que reveló, dijo que la socialité estadounidense Paris Hilton le propuso que sea su influencer.

Manzanal recordó que Paris Hilton comenzó a seguirla en Instagram y darle like a sus fotos. Luego la socialité y empresaria le pidió que pruebe unos productos de belleza de su marca.



“'Te quiero hacer llegar unas (cremas) para que tú las pruebes y digas qué opinas', lo que hace una influencer. Y bueno, me mandó (los productos) y me iba a pagar, pero nunca llegó el paquete por aduanas”, recordó.

Como se sabe, la modelo es madre del pequeño Valentino, fruto de la corta relación que mantuvo con Jordan Davies, un chico reality al que conoció en su estadía en Australia.



Paula Manzanal es la participante número trece de “El valor de la verdad”. Pedro Moral –en dos oportunidades-, Claudia Meza, Anyella Grados, Faruk Guillén, Jessica Newton, Sergio 'Checho' Ibarra, Diego Chávarri, 'Poly' Ávila, Nicola Porcella, Angie Jibaja y la 'Chama' Alexandra Méndez, pasaron anteriormente por el sillón rojo.



“El valor de la verdad” otorga 50 mil soles a quien responda con la verdad 21 preguntas seleccionadas por la producción en 6 niveles, luego que el participante responda previamente más de 50 interrogantes ante un polígrafo.