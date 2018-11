Príncipe Harry y Meghan Markle viven a diario una ‘guerra de luces’ que rompe la paz de su hogar

Si bien la suya es una historia de amor que ha cautivado a millones en el mundo entero, el príncipe Harry y Meghan Markle no viven en un cuento de hadas y como todo matrimonio, tienen algunos problemas con la convivencia diaria en su hogar dentro del palacio de Kensington.

Resulta que los duquesa de Sussex no logra entender del todo una manía de su adorado esposo, la misma que heredó de su padre, Carlos de Gales y que los ha enfrascado en una ‘guerra de luces’ durante las noches.

“Mi padre está obsesionado con apagar todas las luces y ahora he heredado yo esa manía. Lo sé, tengo un TOC muy serio”, dijo el príncipe Harry en una entrevista que forma parte del documental “Príncipe, Hijo y Heredero: Charles, a los 70 años” que se emitió por la cadena BBC de Londres. Esta costumbre es fruto de su preocupación por el medio ambiente.

Es así que el que duque de Sussex confirmó que apaga todas las luces de su hogar constantemente y que esto no lo logra entender del todo Meghan Markle, quien prefiere tener un poco de luz en los ambientes.



Conforme avanzó la conversación del documental, el príncipe Harry se dirigió a su hermano William, quién sonreía mientras contaba su obsesión, y le hizo una peculiar pregunta.



“Es una locura, porque mi mujer no para de preguntarme que por qué lo hago, que todo está siempre muy oscuro. ¿La tuya también?”, le cuestionó entre risas a su hermano.



Meghan Markle, al parecer, no puede lidiar del todo con esta manía de su esposo. “Y yo le respondo que solo necesitamos tener encendida una luz, no seis. Y así es como se crea un hábito”, finalizó.



Meghan Markle hizo público su embarazo el 15 de octubre. El recién nacido será el octavo bisnieto o bisnieta de la reina Isabel II, de 92 años. (Foto: AFP) Meghan Markle hizo público su embarazo el 15 de octubre. El recién nacido será el octavo bisnieto o bisnieta de la reina Isabel II, de 92 años. (Foto: AFP)

¿Problemas con el hogar?



Si bien en las últimas semanas el príncipe Harry y Meghan Markle tienen como prioridad el embarazo y futuro nacimiento de su primer hijo, informaciones detallan que se puede estar generando un grave problema con relación al lugar en donde viven.



Desde que se casaron, ambos convirtieron una modesta cabaña del palacio de Kensington conocida como Nottingham House en su vivienda. Esta cuenta con dos habitaciones y era temporal hasta que se mudaran al departamento al lado del de William y Kate Middleton; sin embargo, según detalla The Sun, esto no se daría por un conflicto familiar.



Ahí se detalla que en él viven actualmente el duque y la duquesa de Gloucester y todo parece indicar que Brigitte, esposa del primo de la reina Isabel, se niega a desocuparlo tras estar ahí por muchos años. Esto podría motivar a que el príncipe Harry y Meghan Markle busquen mudarse fuera del palacio de Kensington.