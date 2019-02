Rafael Amaya: la verdad sobre el estado actual de ‘El Señor de los Cielos’ es revelada por Roberto Tapia

El actor Rafael Amaya sigue en el ojo de la tormenta. Luego que una revista mexicana publicara una serie de imágenes en las que aparece demacrado y muy delgado, más de uno se ha preguntado si en verdad sigue en el mundo de las drogas y alcohol, episodio en su vida que lo alejó del protagónico de ‘El Señor de los Cielos’.

Conocido por su papel del narcotraficante "Aurelio Casillas", el galán estaría "secuestrado sexualmente" por una mujer que le impide salir y ver a otras personas, según detalló ‘TvNotas’. Ante esto, su mejor amigo y compadre, el cantante Roberto Tapia, salió a defenderlo.

"Hace como seis días me habló, porque de hecho se desconectó de todo mundo, del teléfono, y apenas hace como cinco o seis días tuve yo contacto con él, estuvimos texteando, está muy bien", relató Tapia en una entrevista difundida por el programa 'Sale el Sol'.

Roberto Tapia agregó que Rafael Amaya está listo para volver al trabajo. "Me parece que viene este año con un proyecto nuevo de televisión", indicó.

Problemas con el alcohol y las drogas



Rafael Amaya reforzó su fama tras protagonizar ‘El Señor de los Cielos’ de Telemundo. Sin embargo, en julio del año pasado el personaje de "Aurelio Casillas" fue puesto en coma y el protagónico de la serie quedó en manos de Matías Novoa, esto debido a los posibles problemas personales del actor.



Mucho se dijo en México que el consumo de sustancias impidió su regreso a la televisión e, incluso, a las redes sociales donde ya no suele publicar imágenes desde abril de 2018.

En 2015, Rafael Amaya fue hospitalizado y, aunque indicó que fue por estrés, luego se dijo que había sufrido una sobredosis que lo llevó a estar en coma. "Ahora no bebo y no me meto ningún tipo de droga", declaró después del incidente.