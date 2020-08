Para muchos es el electrodoméstico infaltable para asegurar un buen desayuno , pues no hay nada más rico que un pan tostado al despertar; sin embargo, no es tan sencillo como poner una rodaja en la tostadora y esperar a que se haga. Hay ciertos trucos que te permitirán usarla de la mejor manera y no cometer errores con ella.

Lo primero que se debe tomar en cuenta es analizar las opciones disponibles para hacer una buena compra y no solo buscar la más económica, sino una que en verdad se adapte a tus necesidades, sobre todo al tipo de pan que sueles consumir en casa.

Aquí te dejamos una lista de errores que debes evitar al usar tu tostadora cada mañana y así conseguirás que tu pan de molde salga bien tostado por ambos lados.

Leer mal los números

Muchos creen que los números que figuran en la rueda es la cantidad de minutos que se va a tostar el pan, pero lo que en verdad significa es la potencia. “Si lo colocas en el dos no tostará durante ese tiempo. Calentará a ese nivel de fuerza, a no ser que tengas una tostadora avanzada que incorpore un temporizador”, explicó Josep Boada, director comercial de Complet Hotel, a La Vanguardia.

No limpiarla frecuentemente

Este electrodoméstico necesita de mucho cuidado, pues el pan que comerás irá directamente a él. Hay que retirar las migas cada día para que no se acumulen o carbonicen, pues la tostadora se puede malograr o darle un sabor a ahumado al alimento . Es muy sencillo limpiarla con agua y detergente o algunas van al lavavajillas.

Manejar mal la potencia

Hay que tener en cuenta la que se usará dependiendo del pan elegido. No es lo mismo meter un pan del día anterior que uno que se guardó en la congeladora. Si descongelamos el pan debemos tomar en cuenta que tardará más tiempo del que se emplea para el pan seco.

Elegir mal el pan

Hay que tener en cuenta las posiciones y tamaño de las ranuras de la tostadora antes de meter el pan. No es lo mismo poner una rebanada de pan de molde que una de pan payés o hogaza. La primera se tostará más rápido, mientras las otras tardarán más. Hay que tener en cuenta también la humedad, corteza y gramaje del pan.

Querer hacer sandwiches en ella

Una tostadora no es una sandwichera. Por ejemplo, si le pones un pan relleno de queso y jamón, la humedad o jugo del queso acabará cayendo y ensuciará el electrodoméstico o el sistema eléctrico. Tampoco es una buena idea ponerle mermelada al pan antes de meterlo, pues sucederá lo mismo.

