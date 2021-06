El Día del Padre es una fecha especial y este 2021 toca celebrarlo en casa, pues muchos países mantienen las restricciones frente a la pandemia de COVID-19. Para que el festejo no solo incluya deliciosos platillos, regalos y demostraciones de afecto, se puede organizar un espacio especial para que uno de los miembros de la familia se convierta en el barman y prepare los mejores cócteles. Un brindis diferente junto al hombre más importante.

Las opciones son diversas y refrescantes para este 20 de junio y aquí te dejamos el paso a paso de algunas alternativas con whisky y ron que no puedes dejar de preparar. Prepara todos los productos.

1. Cóctel Jack Ginger

Ingredientes:

2 oz de Jack Daniel’s Nº 7

½ oz Zumo de Limón Criollo

4 oz Ginger Ale

1 Romero

Preparación:

Luis Castro, Brand Ambassador de Jack Daniel’s, explica que lo primero es tener a la mano un vaso longdrink y poner cubos de hielo hasta llegar a su tope. Colocar el whisky, el zumo de limón y completar con el ginger ale. Rápidamente, remover suavemente para no perder las burbujas del ginger ale. Por último, decorar con un romero, el cual se debe encender levemente para aromatizar.

2. Cóctel Jack Mule

Ingredientes:

2 oz de Jack Daniel’s N°7

1 oz de jarabe de goma

1 oz de limón criollo

Ginger beer al gusto

Rodaja de limón

Preparación:

Colocar hielo en un vaso longdrink. Agregar el whisky seguido de todos los ingredientes y darle una suave removida. Poner una rodaja de limón de garnish en la parte superior.

Los cócteles con whisky son uno de los favoritos en el Día del Padre. (Foto: Jack Daniel’s )

3. Flor Fashioned

Ingredientes:

2 oz Flor de Caña 12

1 cucharada de azúcar

1 dash de bitter de angostura

1 dash de bitter de naranja

Hielo

Preparación:

Karen Álvarez, Brand Ambassador de Flor de Caña, explica que lo primero es colocar en un vaso un par de cubos de hielo. Verter el ron y echar el bitter de angostura, el azúcar y el bitter de naranja. Remover levemente con una cuchara para que se puedan mezclar todos los insumos y tendrás listo tu cóctel.

4. Rumhattan

Ingredientes:

1.5 oz Flor de Caña 12

1 oz de vermouth rosso

1 dash de bitter de angostura

Hielo

Preparación:

Añadir en un vaso mezclador un par de cubos de hielo, el ron, vermouth rosso y bitter de angostura. Remover con una cuchara para que se mezclen los ingredientes. Servirlo en una copa y disfrutar.

Cerveza como alternativa

Cada papá es único. Unos pueden ser tradicionales y clásicos; otros arriesgados y dispuestos a tener nuevas experiencias y hay quienes prefieren no tomar cócteles y darle la bienvenida a un vaso de cerveza bien fría.

En el Día del Padre, BrewDog, marca de cerveza independiente, presenta cuáles son las cervezas perfectas para cada tipo de hombre.

1. Papá apasionado: Para los papás amantes de los sabores intensos, como las combinaciones que ofrece Roaster Coaster, entre el café espresso, el chocolate, vainilla, notas de nueces tostadas, acompañadas de avena y trigo, le ofrecerán una experiencia sensorial similar a su bebida favorita de todas las mañanas. Mientras que Layer Cake, un stout increíble con capas de mashmellows, brownie de chocolate, vainilla y semillas de cacao será el postre perfecto que no dejará de probar.

2. Papá “fresh”: Si papá ama sentir la frescura de los tonos frutales, la Indie Pale Ale lo transportará a un paraíso tropical, una variedad amigable a todo paladar, que reluce con toques de pera y plátano que acompañan los sabores de caramelo y malta de galleta. También puede ser la Hazy Jane, una cerveza que trae notas de piña, mango, frutas de hueso y un toque de mandarina; mientras que Punk IPA llegará con con ráfagas de caramelo y pomelo, también frutas tropicales como piña y lichi.

3. Papá clásico: Los que se mantienen siempre fieles a la cerveza de toda la vida, Lager es el tipo de cerveza clásica con tonos crujientes, florales y aroma a pan que lo dejará satisfecho, pues al ser una variedad fácil de tomar, va perfecto con cualquier acompañamiento.

4. Papá aventurero: Por último, hay papás que no le tienen miedo a nada. Para ellos, las Stout de concentración intensa de malta y lúpulos, con color oscuro y cuerpo complejo, por ejemplo, tienen un volumen de alcohol de hasta 15% como la Cocoa Psycho con tonos a vanilla y roble tostado. Y al aventurarse, ¿por qué no hacerlo con cervezas que no sean amargas, sino Sour o ácidas? BrewDog le da la bienvenida a la osadía a Cosmic Raspberry. Esta cerveza ácida se fermenta con cepas de levadura salvaje y frambuesas que dan un sutil carácter de fruta jugosa en barricas de vino.