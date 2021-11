“El veganismo es una filosofía o estilo de vida más que un tipo de alimentación, es poner al ser vivo por adelante del placer del comer”, explica la nutricionista Adriana Carulla. Si estás pensando eliminar todos los productos de origen animal de tu día a día, debes saber que hay opciones de almuerzo o postres que son muy sencillas de preparar y que harán de esta una experiencia 100% rica y saludable.

Entre los mitos más fuertes en torno al veganismo están que no se consumen proteínas, algo que es no es correcto pues una buena combinación de alimentos ayuda a conseguir la cantidad adecuada; ser vegano no es estricto, pues se disfruta la variedad de alimentos de origen vegetal que existe; no es lo mismo que ser vegetariano pues ellos pueden comer pescados, huevos o lácteos, mientras que los veganos excluyen todo lo de origen animal; por último, esto no garantizará que bajes de peso muy rápido, pues si consumes más de tus requerimientos, sea cual sea el alimento, subirás algunos kilos.

Cómo empezar una dieta vegana

La especialista indica que la idea es entender cuál es la razón por la que lo haces, ya sea un motivo religioso, salud o relacionarte mejor con los seres vivos. Luego definir cuál es el objetivo para ver qué tan comprometido estás con el cambio, pues una dieta vegana no tiene nada que ver con bajar de peso. Una vez tengas claro el por qué hay que suplementar bien y definir cómo va a ser el menú, por lo que es vital ir a una cita con el nutricionista para no exagerar en los carbohidratos. “Es mi responsabilidad tener la información adecuada para hacer las combinaciones correctas y tener una buena salud. Esto depende de la alimentación y el estilo de vida, ejercicio, equilibrio emocional, bienestar más completo. Esos factores determinan qué tan saludables vamos a estar”, aseguró.

La nutricionista Adriana Carulla, quien recalcó que es importante entender que el veganismo es una filosofía de vida y no una moda, compartió dos recetas muy sencillas y deliciosas que no demandan muchos minutos en la cocina.

1. Tacos veganos

Ingredientes:

1 taza de lentejas

2 tazas de agua

1 lata de frejoles Bush sin gluten

Sal al gusto

Lechuga americana

Tomate

Palta madura

Mozzarella rallada Violife

Preparación:

Remojar las lentejas al menos tres horas antes y ponerlas en la licuadora con el agua. Licuar. Echar un poco de aceite en la sartén caliente y bajar la temperatura al mínimo. Poner la mezcla anterior como si fuera un panqueque. Cuando se despega el borde ya se puede dar vuelta. Reservar las ‘tortillas’ de lentejas. Para el relleno cortar el tomate en cuadros y lechuga. Hacer una crema de palta machucada con sal y pimienta, para que sea el reemplazo de cualquier salsa o mayonesa. En el taco hecho con lenteja untar la palta para que la lechuga pegue y poner el resto de ingredientes como tomate, frejoles negros y mozzarella.

2. Helado vegano de yoguavena y plátano

Ingredientes:

6 a 8 plátanos cortados en rodajas

Yoguavena Vakimu

Canela molida

Endulzante Lakanto

Cobertura de cacao 70% Kuyay

Aceite de oliva extra virgen

Preparación:

Congelar el plátano desde el día anterior o unas 6 horas antes de hacer la receta. En una licuadora poner el plátano y el yoguavena que debe estar congelado 1 hora antes. Licuar. Poner el chocolate en una vasija y agregar una cucharadita de aceite de oliva o de coco y meter 30 segundos al microondas. Servir lo licuado en un vaso y ponerle foudge de chocolate encima. Si se quiere aumentar el dulzor se le puede poner lakanto. Añadir canela. El helado vegano se puede guardar en la congeladora en un envase de plástico, pero al no tener leche se puede cristalizar.

Adriana Carulla invita a conocer más consejos y recomendaciones nutricionales, ingresando a las redes sociales de Wong . La nutricionista comenta que desde hace años, trabaja de la mano con la marca en un programa llamado ‘Vive Sano’, que pone en valor la importancia del consumo responsable a través de un estilo de vida y hábitos saludables.

Además, asegura que en Wong encontrarán productos diferenciados para los diversos regímenes de alimentación como veganos, celiacos, entre otros.