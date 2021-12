En la cena de Navidad no hay nada más delicioso que disfrutar del pavo horneado o lechón junto a diversas guarniciones; sin embargo, muchas personas esperan con ansias la hora del postre y el panetón y chocolate caliente no son las únicas opciones. Para que en tu mesa de Nochebuena no falte algo dulce, aquí te presentamos dos opciones que son muy ricas y fáciles de preparar y que solo requieren de un horno microondas.

Para hacerlo de manera sencilla y sin que demande mucho tiempo, los especialistas de LG brindan dos recetas fáciles de hacer para disfrutar en familia.

1. Galletas con chocochips

(20 porciones aproximadamente)

Ingredientes:

130 gr. de harina preparada

100 gr. de mantequilla

50 gr. de azúcar

50 gr. de chispas de chocolate

1/2 cucharadita de polvo de hornear

1 huevo

Preparación:

Aplanar la mantequilla con un tenedor y agregar el azúcar para mezclarlo hasta formar una pasta. Añadir el huevo. Agregar la harina y el polvo de hornear y mezclar con las chispas de chocolate. Colocar la masa sobre papel manteca. Llevar al microondas durante 2 a 3 minutos. Es importante estar pendiente de las galletas para evitar que se sequen.

2. Torta de chocolate

Ingredientes:

Para el keke

3 plátanos

250 gr. de leche

1 limón

4 huevos

2 tazas de harina

1 cucharada de polvo de hornear

1 taza de azúcar o su equivalente de endulzante

1 taza de cacao en polvo

Para la crema

200 gr. de crema de leche

450 gr. de chocolate bitter

250 gr. de manjar blanco

Preparación:

Hacer un puré con el plátano y agregar el jugo del limón. Agregar los huevos y la leche. Añadir los ingredientes secos uno por uno. Revolver todo muy bien y pasar la preparación a un molde apto para microondas. Llevar al horno microondas por al menos 20 minutos, tras ello dejar enfriar.



Para la crema:

Calentar la crema de leche y agregar el chocolate bitter, una vez fundido mezclar y reservar. Abrir por la mitad el keke para untar con manjar blanco y volver a tapar. Finalmente, bañar el keke con el chocolate.



Para que estas recetas se logren de una forma efectiva en el tiempo indicado, se debe tomar en cuenta la potencia del horno. Los microondas con una potencia de 1200 W, como el modelo NeoChef™ de LG, garantizan una alta productividad al cocinar de forma rápida y uniforme los alimentos. Además, con una mayor capacidad se asegura atender a una familia numerosa, lo que resulta perfecto para compartir en estas fiestas.