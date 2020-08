Cuando hablamos de colesterol, la mayoría sabe que existen dos tipos, los cuales normalmente conocemos como colesterol “bueno” (HDL) y “malo” (LDL). El colesterol es un tipo de grasa esencial para el funcionamiento del cuerpo, para la fabricación de hormonas y membranas celulares. A continuación, los alimentos que hay que comer si nuestro colesterol está alto.

Frutos secos

Hay que incorporarlos a nuestro día a día y comerlos siempre crudos o tostados porque aunque son muy saludables, son muy altos en calorías. No solo contienen ácidos grasos saludables para el corazón, sino también minerales (como calcio, fósforo y proteínas) y mucha fibra, que también son esenciales para reducir el colesterol.

Aguacate

Contiene una serie de ácidos grasos que pueden mejorar los lípidos corporales, al igual que otros alimentos imprescindibles para mantener a raya el colesterol, como el aceite de oliva virgen o las aceitunas. Para los expertos en nutrición, este tipo de grasas deben sustituir por completo a otras, como las grasas hidrogenadas, que se encuentran principalmente en los alimentos ultraprocesados.

Huevo

Pese a que es un alimento que sigue causando controversia en cuanto a su relación con el colesterol, diversos estudios lo han relacionado precisamente con un aumento del colesterol HDL. Una de las ventajas del huevo es que al contener proteína de alta calidad suele funcionar en la dieta como sustituto de otras proteínas que sí deben limitarse, como las que encontramos en las carnes procesadas.

Chía

Las semillas de chía son muy interesantes para prevenir el colesterol. No solo contienen ácidos grasos omega 3, sino también fibra. Al tiempo que introducimos los omega 3 en nuestra dieta, este es un ácido insaturado que el cuerpo humano no puede producir por sí solo. Debemos obtenerlo a través de la dieta. Es importante asegurarnos de que se consuman los Omega 6, que primero existen en el aceite. vegetales.

Pimiento rojo

Es uno de los alimentos con más vitamina C, cuyo consumo ayuda a prevenir las placas en las arterias. En este sentido, pese a que el pimiento es uno de los alimentos estrella en vitamina C, Branco señala que es complicado llegar a las cantidades recomendadas, ya que suele tomarse como guarnición, y anima a tomar naranjas enteras y otras frutas con vitamina C, desde el kiwi a las fresas o los tomates.

VIDEO RECOMENDADO

Consejos de la OMS para tener una vida saludable

Consejos de la OMS para una vida saludable durante la cuarentena

MÁS DE ALIMENTOS....