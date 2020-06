Limpiar las hornillas de la cocina, quitar la grasa pegada de la campana extractora o remover la suciedad al interior del horno... Todas ellas son tareas de la cocina que más de uno elegiría no hacer. Aunque tal vez no sean las más pesadas de hacer, ya que no deben hacerse con tanta frecuencia como por ejemplo, restregar sartenes grasosas o lavar el colador metálico de cocina.

Todo dependerá también de los alimentos que se cuelen en este utensilio, retirar los restos de comida del colador siempre ha sido una tarea difícil y hasta cierto punto un poco desagradable. Es por ello que hemos recopilado algunos trucos para hacer su limpieza un poco más fácil, para la mayoría de los cuales solo necesitarás instrumentos e ingredientes presentes en la despensa de tu cocina. A continuación:

Truco 1

Para esto necesitaremos vinagre y bicarbonato de sodio. Paso a paso:

Poner agua a calentar en una olla pequeña y añadir una taza de vinagre. Sumergir el colador en el agua y añadir dos cucharadas de bicarbonato de sodio. Mover el colador para remover la suciedad. Hervir la mezcla con el colador sumergirlo durante 10 minutos. Retirar el colador de la olla y fregar con una esponja y jabón neutro. La suciedad será más fácil de retirar.

Truco 2

Para esto necesitaremos una hornilla y un cepillo de dientes. Paso a paso:

1. Acercar durante un rato el colador sucio a una hornilla de la cocina para que se quemen los restos de comida.

2. Retirar del fuego y raspar con un cepillo de dientes y jabón neutro.

Aún con estos trucos, para evitar dedicarle demasiado tiempo a la limpieza de este utensilio de cocina lo mejor que se puede hacer es dejarlo en remojo unas horas tras cada uso. Así los pedazos de comida o té no se endurecerán y será más fácil retirarlos. Se pueden encontrar videos de los trucos en YouTube.

