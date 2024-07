En Fiestas Patrias no solo conmemoramos la independencia del Perú, sino que demostramos todo nuestro orgullo y cariño hacia la tierra que nos vio nacer. Esta también es una gran oportunidad de rendir homenaje a la rica herencia cultural y, sobre todo, gastronómica. Si aún no sabes qué cocinar este 28 y 29 de julio para disfrutar al máximo de tus feriados, en esta nota te traigo 3 recetas que no te puedes perder: Seco de res con frejoles canarios, Guiso de trigo y Juane.

Walter Díaz, chef colaborativo de Ajinomoto del Perú, nos presenta estos platillos tradicionales peruanos, llenos de sabor y tradición, perfectos para comerlos en familia y celebrar la identidad peruana.

1. Seco de res con frejoles canarios

Para preparar un delicioso seco de res con frejoles canarios, comienza remojando 1/4 de kilo de frejoles canarios el día anterior. Al día siguiente, sancocha los frejoles junto con un pedazo de carne de cerdo (orejas, papada, pellejo, etc.; cualquier parte dará un sabor extra a los frejoles). Cocina hasta que estén tiernos. Una vez cocidos, separa los frejoles en dos mitades: deja una mitad entera y licúa la otra. Los frejoles licuados aportarán una textura cremosa a la preparación.

Para preparar el seco de res, espolvorea 1 sobre de Aji-no-mix Ablanda-Sazón en 500 g de carne de guiso cortada en presas o cubos grandes y déjala reposar por 30 minutos. Luego, en una sartén con aceite, dora la carne, retírala y resérvala. En la misma sartén, agrega 1 cebolla picada, 2 cucharadas de ají mirasol, 1 cucharada de ajo molido, ½ cucharadita de sal, ½ cucharadita de Aji-no-moto, y sazona con pimienta y comino al gusto. Añade 2 tazas de agua y la carne reservada, y cocina por aproximadamente 10 a 20 minutos.

Para finalizar, incorpora ½ taza de culantro licuado y ½ taza de arvejitas. Cocina hasta que la carne esté tierna y la salsa espese ligeramente. Sirve el seco con los frejoles y acompaña con sarza criolla.

2. Guiso de trigo

Para preparar un delicioso guiso de trigo, comienza sancochando ½ kg de trigo pelado en una olla con agua. Cuando los granos revienten, apagar el fuego y reservar. Mientras tanto, en otra olla, prepara un aderezo con 1 cebolla picada en cuadritos, 1 cucharadita de ajo molido, ½ cucharada de ají panca en pasta, 1 cucharada de ají amarillo en pasta, pimienta y comino. Agregar 400 g de carne de res picada en cubos medianos y dejar cocer por 30 a 40 minutos aprox.

Luego, incorporar un sobre de Doña Gusta Carne, el trigo cocido y 2 papas amarillas peladas. Cocina hasta que la mezcla espese. Finalmente, sazona con pimienta, comino, ½ cucharadita de sal y ½ cucharadita de Aji-no-moto. De esta manera, reduciremos el sodio de la preparación en un 37%. Servir el guiso espolvoreado con perejil picado y acompañado de arroz.

3. Juane

Para los amantes de los sabores selváticos, esta receta es perfecta. Sazona 8 presas de gallina o piernas de pollo con sal. En una sartén, sella las presas en aceite hasta que estén doradas, luego retíralas y resérvalas. En la misma sartén, fríe una cebolla picada, añade 1 cucharada de palillo (guisador), pimienta, comino, ½ cucharadita de sal, ½ cucharadita de Aji-no-moto y 1 cucharada de achiote, dejando que todo se dore bien. Agrega las presas de gallina o pollo y luego resérvalas nuevamente.

En ese mismo caldo, agrega 7 tazas de arroz crudo lavado y deja cocer en ese caldo saborizado. Una vez cocido, pasa el arroz a un recipiente y agrega 6 huevos uno a uno, revolviendo bien. Un secreto es dejar que el arroz enfríe solo un poco para que los huevos no se cocinen prematuramente. Mezcla todo bien.

Para armar el juane, coloca 2 hojas de bijao cruzadas y pon en el centro una taza de la masa de arroz, una presa de gallina o pierna de pollo, 2 aceitunas y medio huevo duro. Cubre con un poco más de masa y envuelve en forma de puño, amarrando con pabilo. Aparte, hierve de 9 a 10 litros de agua en una olla grande (de 18 a 20 litros de capacidad). Cuando el agua esté hirviendo, coloca los juanes y deja cocer por aproximadamente una hora. Finalmente, retíralos uno a uno, colocándolos con la punta hacia abajo para que se escurran bien, y sirve.