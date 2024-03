Desde épocas antiguas, el hombre es aquel que toma la iniciativa para expresar el sentimiento de amor y cariño a una mujer que tanto le gusta, con la finalidad de iniciar una relación amorosa. Sin embargo, existen excepciones, pues algunas cuentan con el valor suficiente para explicar su afecto hacia los chicos que les roban suspiros. Ante la inminente llegada del Día de las Verdaderas Confesiones, estoy totalmente seguro que pretendes sorprenderlo con algún regalo o detalle, pero quedaría increíble que lo acompañes con una frase que, en lo particular, a mí me dejaría impactado si me lo dedicarían. En este caso, te mostraré un total de 100 enunciados que serán perfectos.

50 frases bonitas para generar suspiros a aquel chico

Tu amor es el latido más grande de mi vida.

Sin ser lo que buscaba, terminaste siendo lo que necesito.

Preferiría un minuto a tu lado que una vida sin ti

Porque dibujas estrellas en mi piel y caracoles en mi cabello.

Me gusta tu perfume, hueles al amor de mi vida.

Te mereces que te besen, cada día, cada hora, a cada minuto.

Al amor y a ti os conocí el mismo día.

Te busqué en los mares, te busqué en las tierras, no te ha visto nadie y todo lo llenas.

Lo primero que hago al despertar es pensar en ti.

Le doy a todos mi sonrisa, pero sólo a uno mi corazón.

Ninguna medida de tiempo contigo será suficiente, pero empecemos con un para siempre.

Si no te hubiera conocido, te habría soñado.

Cada mañana cuando despierto, tú eres la razón por la que sonrío.

Yo no le tengo miedo a nada, pero todavía no me explico por qué tiemblo cada vez que te veo.

Cuando encuentras a tu alma gemela también encuentras tu libertad.

Los latidos dicen lo que callan las palabras.

Te quiero para volvernos locos de risa, ebrios de nada y pasear sin prisa por las calles, eso sí, tomados de la mano, mejor dicho, del corazón.

Me gusta cuando somos.

Vamos a crear la historia de amor más bonita del mundo.

Temo tanto a la muerte como a la posibilidad de no verte más.

No sé hacia dónde vamos, lo que sé es que quiero ir contigo.

Fuiste, eres y siempre serás mi más bonita casualidad.

Dicen que me brillan los ojos cuando hablo de ti.

Tengo ganas de un futuro contigo.

Te miraré cada día como se mira el mar por primera vez.

No eres Google, pero tienes todo lo que yo busco.

Que la casualidad nos dure para siempre.

Cuando me sonríes, me haces volar. Y cuando te pienso el sol alumbra más.

Anoche soñé contigo y esta mañana no quería despertar.

Que me perdone el tiempo… por querer detenerlo cuando te miro.

Si tuviera que volver a comenzar mi vida, intentaría encontrarte mucho antes.

No creo en la magia, debe haber algún truco en tus ojos.

Si quieres saber cuánto te amo, solo cuenta las estrellas.

Eres mi todo, mi más, mi siempre.

Que la suerte de conocerte me dure siempre.

Iría por ti hasta donde nadie ha ido por mí.

No fuiste ni antes ni después, fuiste a tiempo, a tiempo para que me enamorara de ti.

Te miro como si toda mi locura se hubiera enamorado de ti.

Qué cosa más bonita es verte, mientras me ves, viéndote a ti.

No es que tuviera mala suerte en el amor, la vida me estaba haciendo esperarte.

Te amo más de lo que piensas, más de lo que digo y sobre todo más de lo que te demuestro.

No hay día que no te piense, ni noche que no te extrañe.

Eres tú la historia más bonita de mi vida.

Tus ojos están como para perderse en ellos.

Voy a robarle todos los minutos posibles al tiempo, para así estar contigo para siempre.

Mi vida, de todas las definiciones que existen para el amor, tú eres mi favorita.

Tú déjate conquistar, yo me encargo de hacerte feliz.

Amor era solo una palabra, hasta que llegaste para darle sentido.

Sin buscarte te encontré, entre todas las personas del mundo.

Eres la forma más bonita que ha tenido la vida de enseñarme que vale la pena arriesgarse a amar.

50 frases profundas para confesarle tu amor a un hombre

Estas simples frases te lo aprenderás en cuestión de minutos porque serán cortas. En caso te cueste recordarlas, apúntalo sobre una pequeña carta y verás que lo dejarás totalmente impactado.

No te busqué porque me faltara algo, al contrario, tengo tanto amor que quería compartirlo contigo.

Yo no sé tú, pero yo te quiero presente en mi vida.

Mi corazón es perfecto porque tú estás dentro de él.

Contigo se me quitaron las ganas de conocer a alguien más.

Antes el amor no tenía ningún sentido, para mí era algo loco y vacío.

Me da igual dónde, lo único que quiero es que sea junto a ti.

Eres la única adicción que me permito tener.

Ahora sé que tú eras el destino al que yo quería llegar.

Ya era hora de que me tocara alguien como tú.

No sabía lo que quería hasta que quería verte todos los días.

Te amo para amarte y no para ser amado, puesto que nada me place tanto como verte a ti feliz.

Estrellarme en tu boca sería un grave accidente, pero asumo con todo placer las consecuencias.

Pensando en mi felicidad, me acordé de ti.

Bien sabe la luna cuántas noches me he pasado en vela pensando en cómo enamorarte…

Te quise en el pasado, te quiero en el presente y si me lo permites, te querré eternamente.

Crear contigo el amor y hacer contigo la vida.

Quiero que seas mi estrella para que me acompañes en mis noches de soledad.

Eres la respuesta a todas mis plegarias.

Te dejaré estar en mis sueños si yo puedo estar en los tuyos.

Todo pierde sentido ante el cielo de tus ojos. Para perderse en ellos...

Contigo todo.

Ayer eras mi capricho. Hoy eres mi amor. Mañana serás mi vida.

Nos conocimos una tarde, y ahora no podría olvidarte ni en un millón de años.

No te amaré todos los días de tu vida, te amaré todos los días de la mía.

Creo que nací para encontrarme contigo.

Si con un beso pudiera demostrar mi amor te estaría besando siempre.

Quiero ser lo que tú eres, ver lo que tú ves y amar lo que tú amas.

Tú eres la historia más bonita que el destino escribió en mi vida.

Estar sin ti es como vivir en una eterna noche sin estrellas.

Mi amor por ti es mucho más que amor, es algo que se amasa día a día, es proyectar tu sombra junto a mí, hacer con ellas una sola vida.

Me he pasado el día pensando en ti, y ahora me toca soñar contigo.

Eres la luz que ilumina mis días.

Prefiero vivir una vida contigo que pasar el resto de las edades sin ti.

No solo me encantas, sino que me complementas.

Cuanto más te conozco, más me quiero contigo.

Eres la historia que siempre me gusta contar.

Haces que mi alma se despierte con tu luz.

Nuestro encuentro no fue una coincidencia. Nada ocurre por accidente.

Vuélveme tu suspiro y subiré y bajaré de tu pecho.

No importa lo que pase mañana o el resto de mi vida. Ahora soy feliz porque te quiero.

Entre tantos errores tú eres mi mejor acierto.

Mi único deseo eres tú. Se lo pido a cada estrella, a cada átomo del universo y hoy a ti.

Nos imagino siendo mayores y me entra la risa tonta.

Representas todo lo que nunca pensé que llegaría a tener en mi vida.

Robaste mi corazón, pero te dejaré tenerlo.

Te echaría de menos, aunque no te conociera.

Cuando te vi, me enamoré y tú sonreíste porque lo sabías.

