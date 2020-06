“13 Reasons Why″(“Por trece razones” en español) es uno de los dramas para adolescentes más populares y polémicos de los últimos tiempos. Basado en el libro del mismo nombre de Jay Asher, la serie comienza con la trágica muerte de Hannah Baker, una adolescente que deja 13 cintas para explicar por qué decidió quitarse la vida. La primera temporada se centró en la historia de Hannah y con una dirección clara, reflejó las luchas, tanto internas como externas, de Hannah y sus compañeros de clase.

Para sus siguientes partes, la historia giró en torno a aquellos compañeros que mencionó en sus cintas, creando una serie de conflictos que terminaron con la muerte de Bryce Walker y Monty en la tercera parte. Fue así que la cuarta temporada comenzó, demostrando lo difícil que era para todo el grupo de Clay Jensen mantener el secreto de todo lo que había pasado realmente con sus antiguos abusadores.

Y de hecho uno de los principales puntos de esta temporada es la desestabilizad emocional de Clay, quien termina teniendo puntos di-sociativos de la realidad junto a sus ataques de ansiedad. Pero quien se llevó la “peor parte” fue uno de sus personajes que encontró un final fatal en los últimos episodios de la serie.

Así es. Uno de los personajes principales muere al final de “13 Reasons Why” y muchos lloran su pérdida. No existe un giro argumental como tal para originar una nueva temporada, mas bien es presentada como el punto de quiebre para que los demás continúen con sus vidas. ¿Quién es y qué pasó? Cuidado, más adelante habrán spoilers de la última temporada de la serie de Netflix.

¿QUIÉN MURIÓ AL FINAL DE LA TEMPORADA DE “13 REASONS WHY"?

(Foto: Netflix)

La muerte es una parte importante de “13 Reasons Why”. Cada temporada sigue las consecuencias de la desaparición de alguien y las historias también están influenciadas por la forma en que ocurren las muertes. La temporada final del programa también sigue los mismos pasos y, al principio, nos advierte de una tragedia en el horizonte. Al final, la imagen se vuelve clara y descubrimos que Justin Foley tiene una terrible enfermedad que acaba con su vida.

Siguiendo la tradición, la cuarta temporada de “13 Reasons Why” comienza con una muerte. Es el funeral de alguien, pero no sabemos quién es y cómo murió. Debido a que la temporada anterior se centró en un asesinato, parece que este es el funeral de alguno de ellos. A medida que pasan los episodios, se hacen algunas revelaciones asombrosas y, aunque no sabemos quién ha muerto, sabemos que es alguien nuevo y del elenco principal.

En la tercera temporada, Clay Jensen había entrado en el círculo de sospechas por el asesinato de Bryce Walker. Había mucha evidencia de que Clay podría haber perdido el control, que su rencor finalmente lo venció y mató a Bryce. La temporada jugó con la posibilidad de su culpa, pero las cosas resultaron de manera diferente.

(Foto: Netflix)

Clay comienza a perder la noción del tiempo y el espacio, no recordando algunas cosas destructivas en las que ha participado. Graffitis fuera de la oficina del director, romper las cámaras de seguridad en la escuela e incluso aterrorizar a sus amigos en el campamento. Esto no solo lo convierte en un personaje poco confiable, sino que también nos hace preguntarnos si realmente fue capaz de asesinar a alguien.

Afortunadamente, no se trata de eso. Después de descubrir que fue él quien incendió el auto del director durante la protesta, los recuerdos vuelven a él y se revela que es di-sociativo. El diagnóstico es el primer paso en su recuperación, y para el final de la temporada, lo encontramos en el camino correcto. Esto lo despeja de todas las sospechas, y también resulta que nadie mató a nadie esta temporada, pero alguien sí falleció: Justin Foley.

¿CÓMO MURIÓ JUSTIN FOLEY?

(Foto: Netflix)

En el penúltimo episodio, vemos que Justin está en mal estado. Él dice que tiene gripe, pero Clay piensa que podría estar enfermo porque volvió a las drogas. Él piensa que la recaída de Justin lo ha enfermado y que estaría bien una vez que vuelva a estar fuera de eso o regrese a rehabilitación. Después de un tiempo, Justin se siente mejor y asiste al baile de graduación, pero se desmaya mientras baila con Jessica.

Los médicos revelan que está en una condición crítica. Su prueba de VIH es positiva y ha contraído el SIDA. No tiene mucho tiempo ahora. Clay no entiende cómo pudo haberse enfermado cuando estuvo limpio por un tiempo, el médico le dice que Justin podría haberlo contraído durante su tiempo en las calles.

(Foto: Netflix)

Aquí fue cuando comenzó a usar heroína y también recurrió a la prostitución para obtener dinero. Clay se sorprende por esta revelación y lo hace más comprensivo con su amigo, ya que hasta la fecha no sabía esta parte de la vida de Justin y todo lo que había hecho para satisfacer su adicción. Esto incluso provoca un nuevo episodio de ansiedad en Clay, pero al final logra calmarse.

La condición de Justin empeora con cada hora que pasa, hasta el punto de mantenerlo vivo con un respirador artificial. Finalmente, el médico les dice que no tiene mucho tiempo y que deben despedirse. Todos sus amigos, familiares y compañeros de escuela vienen a verlo, y después de un tiempo, muere.

El capítulo final continúa con el funeral de Justin, que ahora sabemos que es de él. Los conflictos de esta temporada se solucionan y todos finalizan “13 Reasons Why” mirando hacia el futuro, esperando que su paso por la universidad no sea tan accidentado como lo fue en la escuela secundaria.

(Foto: Netflix)

