El labial es ese producto de belleza que muchas mujeres no abandonan por nada del mundo y que no pueden dejar de usar antes de salir de casa. Hay quienes prefieren el color rojo intenso, mientras que otras van por los tonos nude o solo aplican brillo. En todos los casos, lucir unos labios de impacto es la consigna, pero hay ciertos errores que no permiten que esta zona de tu rostro se lleve todas las miradas. En esta nota te dejo 3 pasos que marcarán la diferencia en tu día a día y harán que tus labiales destaquen en cada reunión o evento social al que vayas. Además, te dejo esta información que te puede interesar: Cómo minimizar la apariencia de ojeras y bolsas en el contorno de ojos.

Si bien para muchos parece fácil y simple usar este producto, lo cierto es que para lucir unos labios hermosos, la suavidad de la superficie es clave, así como la hidratación para mantenerlos suaves. Pero no es todo, aplicar delineador del color del labial también le aportará un gran plus a tu look.

Cómo pintarse bien los labios: tutorial

Nicole Camacho, directora corporativa de maquillaje de Yanbal, marca de cosméticos que acaba de lanzar Iconic 67, un tono de labial de edición especial que es un vibrante rojo naranja tostado, cálido y profundo, perfecto para la temporada de invierno, comparte consejos imperdibles para lucir tus labiales en su máximo esplendor:

1. Preparación de los labios:

Exfoliación : Antes de aplicar el labial, exfolia tus labios para eliminar las células muertas. Puedes hacer esto con un exfoliante labial suave o mezclando azúcar y miel.

: Antes de aplicar el labial, exfolia tus labios para eliminar las células muertas. Puedes hacer esto con un exfoliante labial suave o mezclando azúcar y miel. Hidratación: Aplica un bálsamo labial hidratante y deja que se absorba completamente para mantener tus labios suaves y evitar que el labial se vea agrietado.

2. Delineado preciso:

Utiliza un delineador de labios en un tono similar a Iconic 67, cocreado por Janine Belmont, CEO de Yanbal e hija del fundador de la empresa, Fernando Belmont. Delinea el contorno de tus labios para evitar que el color se corra y para definir mejor la forma.

Comienza delineando el arco de cupido y sigue la línea natural de tus labios hacia las comisuras, asegurando una apariencia pulida y definida.

3. Aplicación del labial:

Líquido mate : Perfecto para un acabado duradero y sin brillo. Aplica una capa fina y deja secar antes de añadir una segunda capa para una cobertura completa y uniforme.

: Perfecto para un acabado duradero y sin brillo. Aplica una capa fina y deja secar antes de añadir una segunda capa para una cobertura completa y uniforme. Barra gel: Ideal para un efecto hidratante con un toque de brillo. Aplica directamente desde la barra o con un pincel labial para una aplicación más precisa y controlada.

Consejos de maquillaje para complementar tu labial

Look natural : Mantén el resto de tu maquillaje simple y natural para que el labial sea el centro de atención. Usa tonos neutros en los ojos y un rubor suave.

: Mantén el resto de tu maquillaje simple y natural para que el labial sea el centro de atención. Usa tonos neutros en los ojos y un rubor suave. ·Look sofisticado: Para un evento especial, combina Iconic 67 con un delineado de ojos definido y una sombra en tonos tierra. Esto realzará la elegancia y sofisticación del labial.

Iconic 67 es un vibrante tono rojo naranja tostado, cálido y profundo, perfecto para la temporada de invierno. (Foto: @yanbal / Instagram)

Iconic 67 aporta un toque de elegancia y naturalidad que se adapta a cualquier look, desde el diario hasta el de noche, porque se suma a la tendencia de los tonos tierra de esta temporada. “El lanzamiento de Iconic 67 es profundamente especial para nosotros. No solo celebra nuestro legado, sino que también ofrece a nuestros clientes un tono único que combina fuerza, energía y sofisticación. Este tono no solo es un homenaje a nuestros comienzos sino también una declaración de nuestro compromiso continuo con la belleza y el empoderamiento femenino”, explicó Janine Belmont.

¿Este contenido de belleza te pareció interesante y aprendiste un poco más? Como este, hay otro tipo de utilitarios y consejos que serán de tu agrado. Te invitamos a conocerlos y ponerlos en práctica. Para ello, solo tienes que entrar en el siguiente enlace para más temas de belleza en Mag, y listo. ¿Te animas?

5 notas de belleza que te pueden interesar