En el vasto universo musical, pocas bandas han logrado alcanzar la trascendencia y el impacto cultural como The Beatles. Sus melodías atemporales y letras ingeniosas han dejado una marca indeleble en la historia de la música, y cada 16 de enero, el mundo celebra el Día Internacional de The Beatles en honor a la magnitud de su contribución a la escena musical global.

El 16 de enero se celebra el Día Internacional de The Beatles, una fecha que rinde homenaje a la icónica banda británica que dejó una huella imborrable en la historia de la música. Para conmemorar este día especial, recordemos 30 frases inolvidables que capturan la esencia y la genialidad de The Beatles.

Frases por el Día Internacional de The Beatles

Estas frases son solo un pequeño vistazo al legado lírico de The Beatles, una banda que no solo conquistó los escenarios del mundo, sino que también dejó un impacto perdurable en la cultura global. En este Día Internacional de The Beatles, recordamos y celebramos la música atemporal que continúa inspirando a generaciones enteras. ¡Larga vida a The Beatles!

In my life, I love you more. (En mi vida, te amo más)

(En mi vida, te amo más) And in my hour of darkness, she is standing right in front of me. (Y en mis horas de oscuridad, ella está de pie justo delante de mí)

(Y en mis horas de oscuridad, ella está de pie justo delante de mí) Whisper words of wisdom: Let it be. (Susurrando palabras de sabiduría: Déjalo ser)

(Susurrando palabras de sabiduría: Déjalo ser) And when the night is cloudy, there is still a light that shines on me. (Y cuando la noche está nublada, todavía hay una luz que brilla sobre mí)

(Y cuando la noche está nublada, todavía hay una luz que brilla sobre mí) Here comes the Sun, it’s all right. (Ahí viene el Sol, todo está bien)

(Ahí viene el Sol, todo está bien) Yesterday, all my troubles seemed so far away, now it looks as though they’re here to stay. (Ayer, todos mis problemas parecían tan lejanos, ahora parece que están aquí para quedarse)

(Ayer, todos mis problemas parecían tan lejanos, ahora parece que están aquí para quedarse) Suddenly, I’m not half the man I used to be, there’s a shadow hanging over me. (De repente, no soy ni la mitad del hombre que solía ser, hay una sombra que se cierne sobre mí)

(De repente, no soy ni la mitad del hombre que solía ser, hay una sombra que se cierne sobre mí) Love was such an easy game to play. (El amor era un juego fácil de jugar)

(El amor era un juego fácil de jugar) There are places I’ll remember all my life, though some have changed. (Hay lugares que recordaré por toda mi vida, aunque algunos hayan cambiado)

(Hay lugares que recordaré por toda mi vida, aunque algunos hayan cambiado) But of all these friends and lovers, there is no one compares with you. (Pero de todos estos amigos y amantes, no hay nadie como tú)

(Pero de todos estos amigos y amantes, no hay nadie como tú) Nobody ever loved me like she does. (Nadie jamás me ha amado como ella)

(Nadie jamás me ha amado como ella) It’s a love that lasts forever. (Es un amor que dura para siempre)

(Es un amor que dura para siempre) It’s a love that has no past. (Es un amor que no tiene pasado)

(Es un amor que no tiene pasado) Something in the way she moves attracts me like no other lover. (Algo en la forma en que ella se mueve me atrae como ninguna otra amante)

(Algo en la forma en que ella se mueve me atrae como ninguna otra amante) You’re asking me will my love grow, I don’t know, I don’t know. (Me estás preguntando si mi amor crecerá, no lo sé, no lo sé)

(Me estás preguntando si mi amor crecerá, no lo sé, no lo sé) Hey, Jude, refrain, don’t carry the world upon your shoulders. (Oye, Jude, tómalo con calma, no lleves el mundo sobre tus hombros)

(Oye, Jude, tómalo con calma, no lleves el mundo sobre tus hombros) For well you know that it’s a fool who plays it cool by making his world a little colder. (Sabes muy bien que eso es una tontería de quien actúa como si nada, por hacer su mundo un poco más frío)

(Sabes muy bien que eso es una tontería de quien actúa como si nada, por hacer su mundo un poco más frío) I give her all my love, that’s all I do. (Le doy a ella todo mi amor, eso es todo lo que hago)

(Le doy a ella todo mi amor, eso es todo lo que hago) A love like ours could never die. (Un amor como el nuestro nunca podría morir)

(Un amor como el nuestro nunca podría morir) I know this love of mine will never die. (Sé que este amor mío no morirá jamás)

(Sé que este amor mío no morirá jamás) And all I have to do is think of her. (Y todo lo que tengo que hacer es pensar en ella)

(Y todo lo que tengo que hacer es pensar en ella) One thing I can tell you is you got to be free. (Una cosa que puedo decirte es que tienes que ser libre)

(Una cosa que puedo decirte es que tienes que ser libre) Blackbird singing in the dead of night, take these broken wings and learn to fly. (Mirlo cantando en el silencio de la noche, toma estas alas rotas y aprende a volar)

(Mirlo cantando en el silencio de la noche, toma estas alas rotas y aprende a volar) All your life, you were only waiting for this moment to be free. (Toda tu vida, estuviste esperando este momento para ser libre)

(Toda tu vida, estuviste esperando este momento para ser libre) Living is easy with eyes closed, misunderstanding all you see. (Vivir es fácil con los ojos cerrados, malinterpretando todo lo que ves)

(Vivir es fácil con los ojos cerrados, malinterpretando todo lo que ves) Close your eyes and I’ll kiss you, tomorrow I’ll miss you. (Cierra los ojos y te besaré, mañana te voy a extrañar)

(Cierra los ojos y te besaré, mañana te voy a extrañar) And then while I’m away, I’ll write home everyday, and I’ll send all my loving to you. (Y mientras esté fuera, te escribiré todos los días y te enviaré todo mi amor)

(Y mientras esté fuera, te escribiré todos los días y te enviaré todo mi amor) And in the end, the love you take is equal to the love you make. (Y al final, el amor que recibes es igual al amor que entregas)

(Y al final, el amor que recibes es igual al amor que entregas) All you need is love. (Todo lo que necesitas es amor)

(Todo lo que necesitas es amor) Love is all you need. (El amor es todo lo que necesitas)

Imágenes por el Día Internacional de The Beatles

El 16 de enero es el Día Internacional de The Beatles. (Foto: X | VicStorCabVal)

El 16 de enero es el Día Internacional de The Beatles. (Foto: Eternity Servicios Exequiales)

El 16 de enero es el Día Internacional de The Beatles. (Foto: Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior de Veracruz)

Canciones de The Beatles

The Beatles - Don’t Let Me Down

The Beatles - Hey Jude

The Beatles - Hello, Goodbye

The Beatles - Help!

The Beatles - Penny Lane

