Es el complemento perfecto para el café de la mañana. Ya sea solo o con algún relleno, el pan es ese alimento que no falta en muchas mesas; sin embargo, cuando compramos en gran cantidad y nos toca guardarlo, se puede echar a perder rápidamente. Estoy segura que en más de una ocasión te sobraron algunas unidades y las almacenaste en una bolsa para comerlas luego. En algunos casos el moho se apodera de la pieza rápidamente y es obvio que no debes consumirla, pero también hay otros detalles a considerar para cuidar tu salud. Aquí te explico las señales de que ya está malogrado y no debes ingerirlo. Además, te recomiendo estas notas que te pueden interesar: Cómo conservar las hojas de laurel por más tiempo y Cómo pelar y conservar el zapallo por más tiempo.

Hoy aprenderás a reconocer los signos de deterioro del pan ya sea de molde o el que compraste en la panadería, cómo comprobar su frescura y los métodos adecuados para almacenarlo. Toma nota de las 4 cosas en las que te tienes que fijar para saber está en mal estado y debes tirarlo enseguida.

Cómo saber que el pan ya está malogrado

1. Mal olor

Si al momento de abrir la bolsa identificas un olor demasiado fuerte o extraño, quiere decir que el pan ya no debe ser consumido. Intenta no olfatear muy de cerca, porque si hay moho podrías inhalarlo. Igual si el pan ya no tiene su olor característico, es signo de que ya está rancio.

2. Manchas en la superficie

Si el pan lo guardas en lugares muy calientes, es más probable que aparezca el moho. Si lo notas, es mejor tirarlo de inmediato y no intentes solo quitar esa zona y comer el resto porque es igual de peligroso.

TRUCOS CASEROS | Si se detecta la presencia de moho en la masa, es crucial desecharlo de inmediato ya que eliminar la parte afectada no resolverá el problema. (Foto: Magda Ehlers / Pexels)

3. Mal sabor

Si no identificaste ninguno de las señales anteriores pero lo sientes rancio o con un sabor extraño y fuerte, es mejor que lo botes a la basura.

4. Duro y seco

Un pan en perfecto estado siempre estará suave y esponjoso. Si la textura ya está seca o tiesa, es recomendable no comerlo.

Cómo conservar correctamente el pan en casa

Una de las formas más comunes de guardar el pan es usando una caja especial para no dejarlo al aire libre a temperatura ambiente. Son un lugar seco y semicerrado para mantener el pan fresco, pero dejan entrar algo de aire.

Otra opción es envolverlo para reducir la circulación de aire y evitar que se seque. Guarda el pan en una envoltura de plástico para obtener la opción más segura posible.

