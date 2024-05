Enfrentar un cáncer no es tarea sencilla. No hablamos únicamente de la posibilidad de acceder a un tratamiento adecuado y de que este haya sido detectado en una etapa temprana que permita combatirlo, sino que se convierte en un largo proceso de valentía y resiliencia que no todos están dispuestos a afrontar. Es aquí donde surge la importancia de realizar chequeos preventivos de forma regular para estar seguros que estamos a salvo de este mal; sin embargo, no todos se animan a hacerlo o tienen las opciones para realizarlo. Aquí te cuento 5 poderosas razones por las que muchas mujeres en Perú no se someten a revisiones como la mamografía para combatir a tiempo el cáncer de mama.

Esta enfermedad es la forma más común de cáncer entre las peruanas, y la detección temprana es fundamental para mejorar las tasas de supervivencia y los resultados del tratamiento. En el marco del Día Mundial del Superviviente del Cáncer (primer domingo de junio) te explico de la mano de los especialistas por qué no se someten a chequeos preventivos de manera regular:

Falta de acceso: en muchas regiones del país, el acceso a servicios de salud de calidad, incluidas las mamografías y los exámenes clínicos, es limitado o inexistente. Según el MINSA, solo 34,21% de los equipos para descarte se encuentran en estado óptimo, indicó Carla Sánchez, jefa de Sustentabilidad de Avon. Estigma y tabúes: el estigma social en torno al cáncer, especialmente entre comunidades más conservadoras, puede disuadir a las mujeres de buscar atención médica por miedo al juicio o la discriminación. Según una encuesta realizada por la Liga Contra el Cáncer, el 35% de las mujeres peruanas admitieron sentir vergüenza al hablar sobre la enfermedad. Falta de información: muchas mujeres no están completamente informadas sobre la importancia de la detección temprana del cáncer de mama y los beneficios de los chequeos regulares. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), aproximadamente una cuarta parte de las mujeres de 50 a 74 años no están al día con sus mamografías rutinarias. Limitaciones económicas: para muchas familias peruanas, el costo de los chequeos preventivos y los tratamientos relacionados puede ser prohibitivo, lo que dificulta el acceso a la atención médica oportuna. Barreras culturales y lingüísticas: en algunas comunidades, las barreras de cultura e idioma pueden dificultar la comunicación efectiva con los proveedores de atención médica y la comprensión de la importancia de los chequeos preventivos. Según el Banco Mundial, del total de peruanos sin acceso a la salud, más del 60% hablan quechua.

“En el Día Mundial del Superviviente del Cáncer, es importante hacer un llamado a la acción para superar las barreras que impiden el acceso a la detección temprana del cáncer de mama en el Perú. Las acciones que desde nuestro frente podemos realizar, es para instar a todas las mujeres a que se informen sobre la importancia de su salud mamaria, acudiendo una vez al año a sus chequeos”, comentó la representante de Avon, marca que cumple un gran rol de promoción de la conciencia sobre el cáncer de mama y la importancia de la detección temprana. Junto a la Liga Peruana de Lucha Contra el Cáncer realizan mamografías gratuitas cada año y campañas de salud mamaria.