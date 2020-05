Las hay de azúcar, chips de chocolate, con glaseado, dulces o saladas y hasta para diabéticos y todas son igual de deliciosas. Las galletas son uno de los alimentos más consumidos por grandes y chicos junto a bebidas calientes como la leche, chocolate o café. Prepararlas no es tarea difícil pero sí hay que tener en cuenta ciertos trucos de cocina que darán un resultado que se lleve el aplauso de todos en casa.

Hacer galletas puede convertirse en una gran experiencia familiar pues los niños disfrutarán de combinar los ingredientes, amasar y ver su ‘obra de arte’ saliendo del horno. Además, si bien se debe seguir una receta establecida, también está la opción de dejar volar la imaginación y crear innovadoras propuestas adaptarlas más al gusto personal.

Antes de prepararlas hay que tener en cuenta que algunos errores nos pueden llevar a una experiencia nada alentadora, como que queden poco crujientes, muy duras o demasiado blandas. Normalmente esto sucede por algún problema en el proceso o receta y aquí te contamos algunos trucos que no se deben pasar por alto.

1. Usa azúcar en polvo en lugar de harina

Para que la masa no se pegue sobre la superficie de trabajo donde la vamos a estirar, muchos recomiendan espolvorear un poco de harina; sin embargo, desde Okdiario aconsejan poner azúcar en polvo para no recargar de harina las galletas y que su textura no sea distinta. Además, esto hará que al hornearse queden mucho más crujientes.

2. Enfriar la masa antes de estirarla

Intentar estirarla aún caliente resulta complicado porque se pega al rodillo y es difícil darle el grosor deseado. Para solucionar este problema es aconsejable dejarla un rato en la nevera. Esto permitirá que la masa sea mucho más manejable.

Enfriar la masa también es recomendable antes de cortarla. La masa se volverá más firme, especialmente si se usó mantequilla o margarina. Además, hay masas de galletas que es mejorar dejarlas en la nevera de uno o dos días, como las de chispas de chocolate. Al reposar nos dará mejores resultados.

3. Ingredientes, la clave para que queden crujientes

Para que las galletas queden crujientes es importante prestar atención a los insumos y las cantidades. Por ejemplo, el tipo de harina que se emplea influye mucho en el resultado final. Las que son sin gluten o contienen poca cantidad, así como las que son bajas en proteínas, absorben menos agua. En consecuencia, la masa y, luego la galleta, está más blanda. Por el contrario, las harinas normales hacen que las galletas queden más crujientes, al igual que la harina integral.

La azúcar morena no ayuda a que las galletas queden crujientes. Es mejor utilizar azúcar blanca. La mantequilla es otro ingrediente que no debe faltar y hace que las galletas queden más tiernas, pero necesario poner la cantidad exacta que se indique en la receta.

4. Placas del horno en temperatura ambiente

Lo que debes hacer antes de precalentar el horno es retirar la placa y colocar las galletas con el papel de horno. Verás que con este método las galletas mantendrán su forma y además la masa se horneará de forma apropiada y asimétrica.

5. Correcto horneado

Esta es otra de las claves para que las galletas queden crujientes. Además de respetar el tiempo y la temperatura del horno indicadas en la receta, es importante que se enfríen bien una vez ya estén totalmente horneadas.

Lo primero que hay que hacer es sacar la bandeja del horno y dejar que se enfríen en ella dos o tres minutos. Luego hay que verificar que estén bien separadas una de otras hasta que estén totalmente frías y se endurezcan. Una vez frías ya podrás añadir el glaseado o azúcar impalpable para decorarlas.

