Una bebida caliente al iniciar la mañana es la dosis que muchos necesitan para empezar con pie derecho su jornada, mientras que otros disfrutan de su sabor tras un delicioso almuerzo; sin embargo, ingerir cafeína luego de ciertas comidas no es una buena idea. De seguro te pasó alguna vez que después de terminar toda la taza empezaste a sentir molestias estomacales y no entiendes por qué. Hoy vengo a despejar tus dudas y demostrarte que hay ciertas combinaciones que no son acertadas. Descubre los alimentos que no debes unir con tu café y por qué.

Los fanáticos de su aroma y color saben que es una buena fuente de energía, además de ser saludable si se consume sin azúcar y de forma natural para aprovechar sus beneficios y propiedades. Los expertos recomiendan beber entre 3 y 4 tazas, pero ser moderados si es hipertenso o se está en el embarazo y lactancia.

Sin embargo, lo que muy pocos saben o imaginaron es que el café tiene incompatibilidad con ciertos alimentos, porque puede afectar tu digestión y salud en general.

Alimentos que no debes mezclar con café

1. Café y alimentos altos en hierro

Algunos alimentos no se llevan bien con el café debido a que puede afectar la absorción de nutrientes esenciales como el hierro. La dietista-nutricionista Ruth García, responsable de Proyectos del Colegio Oficial de Dietistas-Nutricionistas de la Comunidad Valenciana (Codinucova), explica a El Diario de NY que beber una taza luego de un plato de lentejas no es recomendable. Si igual quieres hacerlo, es mejor esperar una media hora o una hora.

2. Café y comidas picantes

Los platos con exceso de ají resultan irritantes para las vías digestivas y causan acidez y ardor. Combinados con café los síntomas pueden empeorar.

3. Café y alimentos grasosos

Si tomas café luego de una comida rica en grasas, lo más probable es que tu digestión se haga más pesada, ya que esta bebida es un estimulante y las molestias son mayores. Si tienes problemas en la vesícula, es mejor que lo evites.

Si bien cada persona conoce su organismo y sabe qué les hace daño, estas recomendaciones sí deben ser tomadas al pie de la letra por las personas que sufren trastornos digestivos, tienen problemas de anemia o riesgo de déficit de nutrientes.

