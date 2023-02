A la par del trofeo y el reconocimiento que obtienen por ganar el Super Bowl, nombre que se le da al partido final del campeonato de la National Football League (NFL), cada uno de los miembros del equipo vencedor se hacen acreedores del anillo del Super Bowl, una ostentosa pieza de joyería única en su tipo y, a su vez, codiciada tanto por jugadores profesionales de fútbol americano como coleccionistas de memorabilia deportiva. ¿Quién saldrá como los próximos dueños de esta preciada alhaja en el Philadelphia Eagles vs Kansas City Chiefs? Este domingo 12 de febrero de 2023 obtendremos la respuesta.

Si bien los anillos de campeonato empezaron como una tradición del béisbol durante la década de 1930, el del Super Bowl hizo su debut recién con la fusión de la Conferencia Nacional (NFC, por sus siglas en inglés) y de la Conferencia Americana (AFC) para determinar al primer campeón de la NFL en 1967. Green Bay Packers recibió el honor de ser los portadores inaugurales de los anillos del Super Bowl que lucían un diamante de un quilate, un diseño más sobrio y austero comparado a los que se entregan hoy en día y que pueden llegar a costar unos cuantos cientos de miles de dólares (dependiendo de a quién le pertenecía).

Un claro ejemplo de lo portentosos que pueden llegar a ser los anillos de Super Bowl en la actualidad es el que les fueron entregados a los Tampa Bay Buccaneers tras ganar el Super Bowl LV en 2021 que lucían diamantes blancos de 15 quilates y una tapa desmontable que llevaba grabado un mensaje describiendo su hazaña. “El 7 de febrero de 2021 se hizo historia cuando los Tampa Bay Buccaneers se convirtieron en el primero equipo en gana el Super Bowl jugando de local en el Raymond James Stadium”, se lee en la inscripción sobre el partido en el que el equipo de Florida se impuso 31-9 a los Kansas City Chiefs.

En el pasado, unos pocos joyeros trabajaron en el diseño y elaboración de los anillos del Super Bowl, ya que 35 de 56 fueron creados por Jostens y los otros por Balfour y Tiffany & Co. Se sabe que el número de piezas otorgadas a cada equipo ganador no está limitada a su plantel, ya que dependiendo del tamaño de la organización, se producen desde cientos hasta miles de anillos cada año. Y debido a una superstición, el proceso de diseño no empieza hasta que el juego haya terminado y se anuncie al ganador oficial, por lo que puede tomar unos meses en entregar el producto final, explica JCK, una conocida plataforma de joyería con sede en California, Estados Unidos.

Y cuando se habla del valor de los anillos del Super Bowl, este varía. Por ejemplo, la pieza elaborada para un miembro de la familia de Tom Brady cuando los New England Patriots ganaron el Super Bowl LI en 2017 se vendió en una subasta por la cifra récord de $344,927 y solo tenía 265 diamantes (comparado al de Brady que tenía 283), además de que era 10% más pequeño que el del famoso quarterback. Pero una cosa es segura: por más invaluable que pueda ser para uno, un recuerdo de un campeonato siempre tiene un precio.

Los diez últimos anillos del Super Bowl: del 2013 al 2022

Si bien aún estamos a la espera de conocer el resultado del Philadelphia Eagles vs Kansas City Chiefs por el Super Bowl LVII, aquí haremos un repaso de los 10 últimos anillos de Super Bowl entregados en la última década:

Super Bowl LVI - Los Angeles Rams (2022)

Super Bowl LV - Tampa Bay Buccaneers (2021)

Super Bowl LIV - Kansas City Chiefs (2020)

Super Bowl LIII - New England Patriots (2019)

Super Bowl LII - Philadelphia Eagles (2018)

Super Bowl LI - New England Patriots (2017)

Super Bowl 50 - Denver Broncos (2016)

Super Bowl XLIX - New England Patriots (2015)

Super Bowl XLVIII - Seattle Seahawks (2014)

Super Bowl XLVII - Baltimore Ravens (2013)

¿Qué equipos juegan en el Super Bowl LVII?

Los equipos se determinaron después de que se jugaron los juegos de campeonato de la AFC y la NFC el pasado 29 de enero de 2023. Los Kansas City Chiefs se enfrentaron a los Cincinnati Bengals para representar a la AFC en el Super Bowl LVII. En tanto, los Philadelphia Eagles y los San Francisco 49ers hicieron lo propio campo para defender a la NFC. Al final, los Chiefs se ganaron su lugar en el gran juego donde se enfrentarán contra los Eagles para definir al campeón de la temporada.

¿A qué hora inicia el Super Bowl en vivo en otros países?