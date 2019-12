Llega el 2020 con gran expectativa en el mundo. Además de ser una fecha que se encuentra en la puerta de entrada de una nueva década, el nuevo año estará lleno de eventos, algunos increíbles e importantes en la historia.

En Perú, por ejemplo, se realizarán las primeras Elecciones Congresales Extraordinarias tras el cierre del Congreso, el primero con la actual Constitución. En tanto, en Estados Unidos elegirá un nuevo presidente a finales de año.

Desde científicos hasta deportivos, pasando por entretenimiento; conoce los acontecimientos más importantes que no espera en 2020.

JUEGOS OLÍMPICOS DE TOKIO 2020

¡Todos aman los Juegos Olímpicos! Los Juegos 2020 contarán con cinco nuevos deportes: Karate, béisbol / softball, skate, escalada deportiva y surf, así como una variedad de nuevos eventos en categorías ya establecidas. Además, el atractivo principal es también la sede: Tokio, una ciudad rica en tecnología y cultura.

Tokio es la meca. Los 10.600 mejores deportistas del mundo tendrán la capital japonesa como destino preferente de su temporada, quizá de su vida, cuando cuelguen de la pared el calendario del año 2020. (Getty)

APERTURA DE LA CÁPSULA DEL TIEMPO YAHOO!

En 2006, Yahoo! invitó a las personas a colocar artefactos digitales de cómo era la vida en una cápsula de tiempo virtual. Los participantes subieron videos, fotos, poemas, obras de arte y otras presentaciones de diversos valores, y el producto final fue entregado al Instituto Smithsonian en Washington, DC, para su custodia. El plan es abrir la cápsula (digitalmente, por supuesto) en el cumpleaños número 25 de la compañía, que es en 2020.

MISIÓN MARS 2020

A fines de julio o principios de agosto la Misión Mars 2020 se dirigirá a Marte, La misión consiste en enviar un vehículo modelado con base en el legado de Curiosity, abordará preguntas claves sobre el potencial para la existencia de vida en Marte. Específicamente, se encargará de buscar señales de que el Planeta Rojo tuvo las condiciones apropiadas para albergar vida, y de encontrar señales de vida microbiana pasada.

NUEVA GENERACIÓN DE CONSOLAS DE VIDEOJUEGOS

Los videojuegos continuarán asumiendo el control cultural y recibirán un gran impulso cuando dos nuevas consolas, la PlayStation 5 y la XBox Series X, lleguen al mercado en 2020. Nuevos lanzamientos de videojuegos acompañarán a estas consolas de próxima generación.

UN AÑO DE MUCHO FÚTBOL

Este es el año en que el fútbol finalmente se alinea. El Campeonato de Europa de Fútbol de la UEFA se disputará en toda Europa este verano, culminando en un juego final en el estadio de Wembley en Londres en julio. En América del Sur, la Copa América se hará cargo del continente al mismo tiempo. Estos dos grandes campeonatos internacionales no suelen caer en el mismo año, pero en el futuro, ocurrirán simultáneamente cada cuatro años.

La Copa América, con Brasil como campeón defensor, será en Argentina y Colombia, con la final en Barranquilla. Una nueva oportunidad para que Leo Messi gane un título absoluto con la albiceleste. (Getty)

UNA MEZCLA DE NUEVAS PELÍCULAS

El 2020 será otro año lleno de acontecimientos en la taquilla: “Wonder Woman 1984”, “Black Widow”, serán las más esperadas por los fans de los superhéroes. “Fast and Furious 9” y una nueva película de “Animales fantásticos”, “Top Gun: Maverick” y “Avatar 2”, son solo algunas de las otras películas que arribarán a los cines a nivel mundial. Algunos remakes también serán importantes: “West Side Story” y “Mulan”, los principales. En cuanto a animación, el esperado “Sonic, the Hedgehog!” verá la luz tras pasar algunos problemas con sus diseñadores gráficos.

TV COMO NUNCA ANTES LA HABÍAS VISTO

Es realmente el amanecer de una nueva era televisiva. El 2020 no solo verá el lanzamiento de varios nuevos servicios de transmisión como HBO Max y Peacock, habrá innumerables nuevos shows, reinicios y spin-off en los que las personas invertirán su tiempo. “Lizzie McGuire” en Disney +, “Katy Keene”, el spin off de “Riverdale” llegará a The CW; “The Outsiders” de Stephen King paralizará HBO y una adaptación de la novela de Lane Moriarty “Nine Perfect Strangers” llegará a Hulu. Esas son solo algunas cosas nuevas que verá. O deberá ver.

UN ECLIPSE TOTAL

Tras el Gran Eclipse Americano en 2017, ahora es el turno de un gran eclipse sudamericano. Los observadores de eclipses están haciendo planes para congregarse en Argentina y contemplar el espectáculo cósmico. El eclipse solar sombreará la región en breve oscuridad el 14 de diciembre. Pero hay otras cosas divertidas en el espacio que suceden casi al mismo tiempo: la lluvia de meteoritos Geminid inundará el cielo la noche anterior, y una alineación especial de Júpiter y Saturno una semana después.

UNA NUEVA ESPERANZA PARA LOS ALÉRGICOS AL MANÍ

El 2020 marcará la noticia de algunos avances médicos. Cada año, la Clínica Cleveland cuenta los avances más esperados en tecnología médica para el próximo año, y uno de los contendientes de 2020 es un nuevo tratamiento de inmunoterapia para las alergias al maní que recientemente recibió el visto bueno de la Comisión Federal de Comercio (FTC por sus siglas en inglés). El tratamiento, Palforzia, no eliminará la alergia por completo, pero entrenará el sistema inmunológico de las personas para ayudar a evitar reacciones graves a exposiciones accidentales.

UNA COLECCIÓN DE MÚSICA NUEVA

¿Cuál será el sonido de la nueva década? Tal vez algunos de los álbumes y giras más esperados en 2020 podrían darnos una pista del nuevo rumbo. “Tiger Woods” de Cardi B, “White Hot Forever” de Lana Del Ray, “The Fall Off” de J. Cole. “Ordinary Man” de Ozzy Osbourne, “Notes on a Conditional Form” de 1975, más nuevos lanzamientos de álbumes de Kendrick Lamar, Rihanna, Haim, The Strokes, Pearl Jam, Justin Bieber, Drake y Lady Gaga; son algunos de los más importantes del año y que podrían mostrarnos el camino hacia donde va la música actual.

En cuanto a giras: Taylor Swift, Celine Dion, Kenny Chesney y Niall Horan van a la carretera en 2020. Elton John continuará su gira de despedida hasta 2021, y después de tener que cancelar las fechas de la gira de 2019 debido a una lesión, Ozzy Osbourne volverá a los escenarios este año. Los fanáticos esperan que otros grandes artistas, como Beyoncé, AC/DC, Adele y los megagrupos de K-pop BTS y BlackPink, anuncien giras 2020.