No hay nada más sabroso como la carne crujiente, ya sea de pollo o lomo de res. El proceso de flameado nos permite obtener ese efecto en los platillos, pero no todos logran realizarlo en sus casas adecuadamente. Si bien es sencillo flamear las carnes con bebidas alcohólicas, hay un truco que te permitirá cocinarlas sin emplear este elemento. Si no sabes hacer pan rallado para empanizar tus carnes, te recuerdo que puedes seguir estos pasos.

Si eres amante de los platillos jugosos y con sabores increíbles, es muy probable que aprecies la técnica del flameado, en el que se cocina el alimento con alcohol.

Muchas personas creen que las carnes y otros alimentos pueden flamearse en una cocina industrial, pero no es del todo cierto. Con algunos conocimientos básicos puedes realizar este proceso en tu cocina eléctrica o gas, incluso sin recurrir al alcohol.

Los pasos para flamear carne sin alcohol

Antes de flamear, asegúrate de tener cerca una tapa que encaje perfectamente en la sartén que utilizarás, solo en el caso de que necesites cubrir el fuego. Dicho esto, te comparto los tips que recomienda el canal de YouTube Deybis 7 Sabores para un adecuado proceso de flameado.

Deja tu sartén en la estufa hasta que esté bien caliente

Agrega aceite y deja humear

Una vez que haya salido el humo característico, incorpora la carne y deja que se selle por 50 segundos sin estar moviéndolo. Asegúrate de que no sobrepase los 150 gramos

Una vez que haya transcurrido los segundos, empieza a flamear. Coge el mango de la sartén y saltea mientras mueves el pollo con un cucharón. Es importante que mantengas una distancia prudente del fuego para evitar accidentes

Una vez que hayas flameado la carne, deja freír por unos segundos

¿Este truco casero te pareció interesante y aprendiste un poco más sin invertir mucho dinero? Como este ‘hack’, hay otro tipo de utilitarios que serán de tu agrado. Te invitamos a conocerlos y ponerlos en práctica. Para ello, solo tienes que entrar en el siguiente enlace para conocer más de ellos en MAG, y listo. Aquí te recomiendo otros trucos útiles del hogar.