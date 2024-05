Dejar de fumar no solo es importante para cada persona, sino para todo su entorno porque ya sean amigos, familiares o compañeros de trabajo, no todos disfrutan del olor del tabaco y mucho menos de que este se quede impregnado en su ropa o cabello por largas horas. Si eres un fumador habitual y quieres empezar a cuidar tu salud y pensar en el futuro, en esta nota te explico 6 beneficios inmediatos que puedes experimentar desde el momento en que alejes el cigarro de tu vida. Toma nota y si no es tu caso, también puedes compartirlo con tu contacto más cercano que sientas que está en peligro a causa de este vicio.

Dejar de fumar es una de las decisiones más significativas que una persona puede tomar para optimizar su salud y calidad de vida. Por ello, es esencial comprender que abandonar el hábito de fumar no sólo tiene un impacto positivo en la salud física, sino también, mejora la salud mental, emocional, financiera, entre otras ventajas.

En el marco del Día Mundial Sin Tabaco que se celebra en todo el mundo el 31 de mayo de cada año, aquí te dejo 6 beneficios que las personas notarán inmediatamente al dejar de fumar, según la Sociedad Americana Contra el Cáncer:

Experimentarás un mejor sabor en las comidas.

Tu sentido del olfato se restablecerá a su estado normal.

Notarás una agradable mejora en el aroma de tu aliento, cabello y ropa.

La decoloración amarillenta de tus dientes y uñas podría reducirse.

Las actividades cotidianas, como subir escaleras o hacer las tareas domésticas, te resultarán menos agotadoras en términos de respiración.

Podrás permanecer cómodamente en espacios libres de humo sin la necesidad de salir para fumar.

¿Cómo tomar la decisión de dejar de fumar?

Aquellos que están considerando eliminar este hábito -y aún no han dado el paso- pueden seguir este consejo del Dr. Octavio Cabero, Cirujano Oncológico de Tórax de Oncosalud. Consiste en hacer una lista de las razones por las cuales quiere dejar de fumar como mejorar su calidad de vida, por su salud, etc. Además, también propone practicar algún deporte, hobby, meditación o lectura para gestionar el estrés de manera efectiva.

“Es natural sentir ansiedad, frustración o incluso tristeza al dejar el cigarro. Estos sentimientos son parte del proceso de liberación de una dependencia, y está bien sentirlos. Permítete reflejar estas emociones sin juzgarte a ti mismo. Son señales de que estás haciendo algo significativo para tu bienestar. Recuerda que cada cigarrillo que dejas de fumar son 11 minutos más con tus seres queridos. No te niegues la oportunidad de compartir más tiempo con ellos”, aseguró el especialista que también promueve la campaña “11 minutos más de vida” a la que puedes acceder visitando la página https://dev.prevenimoselcancer.com.