Para aquellas personas que carecen de ingresos económicos fijos y que se han visto perjudicadas con el aislamiento social obligatorio, que inició el pasado 16 de marzo y se extendió hasta el 24 de mayo, el Ejecutivo dispuso hace unas semanas la entrega de un Bono Familiar Universal de 760 soles, el cual busca llegar a 6.8 millones de familias de todo el Perú mientras dure la emergencia para evitar la propagación del nuevo coronavirus.

Como se recuerda, a los pocos días de iniciada la cuarentena, el Gobierno ya había dispuesto la entrega del bono de S/ 760 para los más pobres (Yo me quedo en casa), para las familias de trabajadores independientes (Bono Independiente) y del Perú rural (Bono Rural); pero que con nuevo subsidio, estos pagos fueron agrupados en el Bono Familiar Universal, que en realidad complementa los pagos de S/ 380 que se venían realizando.

Si bien, el bono familiar universal aún no tiene una fecha de entrega, el presidente Martín Vizcarra puso como plazo límite los diez primeros días de mayo para el cierre del padrón de los beneficiarios que recibirán la ayuda económica.

Asimismo, señaló que la entrega de este subsidio no puede pasar del mes de mayo, pues se tiene que llegar hasta la última familia de las 6,8 millones registradas; sin embargo, pese a los esfuerzos del Gobierno, son muchos los peruanos que aún no han recibido ninguna ayuda y probablemente queden fuera de esta última nómina.

En ese marco, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) dio a conocer que buscarán llegar a la mayor cantidad de peruanos a través de un proceso de inscripción, que se realizará en una plataforma digital que el ministerio habilitará próximamente. A continuación, algunos detalles que debes tener en cuenta.

¿CÓMO INSCRIBIRSE PARA SOLICITAR EL BONO FAMILIAR?

Todavía no está habilitada la plataforma dónde se realizarán las inscripciones, pero precisaron que solo podrán hacerlo quienes no hayan recibido ninguno de los anteriores subsidios que el Gobierno está entregando (Yo me quedo en casa, Bono Independiente y Bono Rural).

La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Ariela Luna, también precisó que el bono será recibido por un solo miembro de la familia.

“Quiero hacer la atingencia que el bono es por hogar. Si mi hogar recibió el bono independiente o si mi papá recibió el bono y tengo 25 años, y vivo con mis padres, yo no voy a recibir. Entonces, los hogares que no han recibido ningún bono hasta ahora, van a poder inscribirse en esta plataforma de tal manera de hacer un padrón completo”, puntualizó.

¿CUÁNDO COMENZARÁN INSCRIPCIONES?

Ariela Luna señaló que en los próximos días se habilitará un nuevo portal para que las familias que no reciban las subvenciones dispuestas por el Gobierno se inscriban y, tras la verificación respectiva, puedan ser beneficiadas.

“Para los hogares que aún no estén en ese padrón [ampliado] vamos a habilitar una [nueva] plataforma digital, a partir del 9 o 10 de mayo de mayo para que se inscriban y poder validar el tema de su hogar; de tal manera que ningún peruano se quede fuera de este bono”, afirmó Luna. Hasta el momento no hay ningún portal para la inscripción.

¿CÓMO COBRAR EL BONO FAMILIAR DE 760 SOLES?

La titular del Midis refirió que el pago se realiza vía banca digital y por aplicativos de celulares, de manera que las personas beneficiadas con el subsidio, ya no tengan que ir al banco, sino que puedan cobrarlo a través de cajeros o agentes.

La aplicación Tunki del Interbank, será uno de esos nuevos métodos de pago. Sin embargo, en las regiones donde no haya una agencia de Interbank, a través del aplicativo, se podrá cobrar en cajeros Global Net.

Para este nuevo depósito, se habilitó cuatro nuevas modalidades de cobro:

1. DEPÓSITO EN CUENTA. Se deposita el dinero en una entidad bancaria para que puedas cobrar el monto en la red de cajeros Multired del Banco de la Nación. Si quieres registrar tu cuenta, HAZ CLICK AQUÍ

2. BILLETERA TUNKI DE INTERBANK. Se podrá retirar el bono en cualquier cajero Globalnet. También puedes descargar la aplicación o informarte en la página web tunki.com.pe.

3. BANCA CELULAR DEL BANCO DE LA NACIÓN. Deberás completar los formularios con el nombre de tus padres, tu fecha y lugar de nacimiento, número telefónico y operador al que pertenece. Te llegará un mensaje de texto al celular registrado. Digita el código enviado para validar tu número. Puedes registrar un correo electrónico de manera opcional. También podrás crear tu clave nacional y habrás tenido un registro exitoso. Luego del registro, te llegará un SMS con una clave de ingreso a la banca celular del Banco de la Nación. Una vez dentro podrás generar tu código de 5 dígitos que te permitirá retirar el subsidio monetario.

Recuerda. Tu clave de retiro tendrá una validez de 48 horas y podrás usarlo en cualquiera de los cajeros Multired del Banco de la Nación.

4. GIRO EN VENTANILLA. Podrás escoger el departamento, provincia y distrito más cercano, además de la agencia de banco asignado y el día más conveniente para ti. Para más información puedes llamar al 101 o ingresa a midis.gob.pe.

¿HASTA CUÁNDO POBRE COBRAR EL BONO FAMILIAR?

La viceministra de Prestaciones Sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Patricia Balbuena, apuntó que la fecha límite para el cobro de los bonos, según el decreto de emergencia, es hasta el 9 de julio.

De acuerdo con Balbuena la brecha digital que existe en el país ha impedido que la entrega del bono se realice a través de celulares para acelerar el proceso y, sobre todo, reducir el número de personas en los alrededores de los bancos exponiéndose al COVID-19.

“Hay que reconocer que el comportamiento en las colas ha sido diferente en las regiones del país. En algunas regiones había respeto a la señalización y a las normas establecidas, mientras que en otras no hay respeto alguno y la aglomeración era desordenada”, apuntó.

Por otro lado, la funcionaria indicó que también hubo casos de familiares que se hicieron pasar por los titulares, luego hubo reclamos y eso recargó el trabajo, pues se tiene que garantizar que el recurso público le llegue a la persona que le tiene que llegar. “Antes de depositar el dinero mediante el celular tenemos que asegurarnos que el número de DNI coincida con el nombre del titular del celular”.

Según lo estipulado por el Gobierno, el Bono Familiar Universal 760 soles está destinado para 6.8 millones de hogares vulnerables que se han visto afectados por la pandemia del coronavirus.

¿QUIÉNES RECIBIRÁN EL BONO FAMILIAR UNIVERSAL?

En el universo de hogares beneficiarios están incluidos los tres primeros bonos anunciados por el Gobierno semanas atrás:

Bono “Yo me quedo en Casa” beneficia a 2.7 millones de hogares que se encuentran en situación de pobreza y pobreza extrema. Para quienes la segunda entrega de 380 soles se inició, se completarían los 760 soles.

Bono Independiente otorgado a 800.000 familias, cuya entrega de los 760 soles está en proceso.

Bono Rural que beneficiará a más de 1 millón de hogares del país, y cuyos 760 soles comenzarían a repartirse en los próximos días.

Asimismo, para identificar a este grupo de beneficiarios, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social desarrolló el gran padrón Covid, que es el resultado del cruce de la base de datos de todos los DNI de los peruanos con el censo de 2017 y el Sistema de Focalización de Hogares (Sisfoh).

¿QUIÉNES NO RECIBIRÁN EL BONO FAMILIAR?

El Gobierno estableció, mediante el Decreto de Urgencia 052-2020, las medidas, precisiones y procedimientos para la aplicación del Bono Familiar Universal de 760 soles. En la norma hizo hincapié en quienes “no” serán beneficiarios de este apoyo económico.

Los hogares que hayan recibido o vayan a recibir el Bono “Yo me quedo en casa”, el Bono Rural y el Bono Independiente.

Las familias cuyos integrantes tienen ingresos superiores a los 3.000 soles mensuales, de acuerdo con la información disponible en la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones (SBS) y la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (Sunat).

Así que ya lo sabes, si perteneces a alguno de los dos puntos señalados líneas arriba, no tendrás a acceso a este apoyo.

