Debido a la pandemia del coronavirus en el Perú, enfermedad que paralizó la economía nacional, el Gobierno de Martín Vizcarra creó cuatro tipos de subsidios monetarios, con el objetivo de ayudar a las familias más vulnerables en este estado de emergencia. De esta manera, se otorgaron el Bono ‘Yo me quedo en casa’, Bono Independiente, Bono Rural y Bono Familiar Universal.

Con la ampliación del aislamiento social, que primera instancia iba a durar hasta el domingo 10 de mayo (ahora será hasta el domingo 24 de este mes), se lanzó el Bono Familiar Universal, que sería el último subsidio por parte del Estado. Este fin se semana se conocerán más detalles, pero una de las cosas que se sabe es que una de las modalidades para cobrar el dinero será a través del Banco de la Nación. Por tal motivo, aquí te mostraremos cómo puedes abrir una cuenta en esta entidad.

Recordemos que el Bono Familiar Universal está dirigido a los hogares vulnerables que aún no han sido beneficiados con los demás bonos otorgados por el Estado. No aplica para los beneficiarios del Bono ‘Yo me quedo en casa’, el Bono Independiente o el Bono Rural. Además, será un único pago de 760 soles.

Bono Familiar Universal 760 soles: Presentan plataforma web oficial del MIDIS

¿Cómo abrir una cuenta en el Banco de la Nación?

Para ello necesitarás lo siguiente:

El documento nacional de identidad (DNI) original o, si eres extranjero, copia del Carné de Extranjería y pasaporte vigente

Declaración Jurada especificando sus ingresos anuales como Trabajador Independiente

En caso de ser Trabajador Dependiente, deberá presentar el Certificado de Retenciones

Si no posees ninguno de los dos anteriores documentos, deberá presentar la declaración jurada sobre ingresos anuales promedio

No requiere monto mínimo de apertura

Con la apertura de la cuenta, podrá volver a ingresar el número de DNI y su fecha de emisión en la web habilitada para la solicitud del Bono Familiar Universal. Automáticamente se le asignará una fecha y hora para poder acudir a retirar su dinero.

¿Cómo acceder a la Banca Celular del Banco de la Nación?

Deberás cumplir los siguientes requisitos:

Tener un Smartphone con sistema operativo Android o iOS.

Estar conectado a una red Wi-Fi o a un plan de datos móviles.

Descargar el app “Banco de la nación – Banca Móvil” del Play Store (Android), App Gallery (HUAWEI) o App Store (iOS).

Tener una cuenta de ahorros activa en el Banco de la Nación asociada a una tarjeta débito.

Contar con la clave secreta de acceso a la Banca por internet de seis dígitos (generada previamente en Multired Virtual), la misma que también se puede generar en la App.

Por medio de este servicio, las personas naturales y jurídicas, tienen la posibilidad de abrir su cuenta de ahorros en el Banco Nación y beneficiarse de los servicios de depósitos, retiros, consultas y convenios.

¿Cómo saber si recibiré el Bono Familiar de 760 soles?

De acuerdo con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), la plataforma virtual para conocer si es beneficiario del Bono Familiar Universal de S/ 760 estará lista entre el 9 y 10 de mayo, es decir este fin de semana.

¿Cuándo comenzará a pagarse el Bono Familiar?

Con el lanzamiento de la plataforma, prevista para este fin de semana (9 o 10 de mayo), se espera que esta ayuda económica del Estado empiece a cobrarse la próxima semana. Por ahora, no hay una fecha definida.

La ministra Ariela Luna, quien brindó declaraciones a ‘Exitosa’ este miércoles 6 de mayo, estimó que bono universal comenzará a pagarse en unos 10 días, aproximadamente.

¿Cómo será pagado el Bono Familiar?

Midis dio a conocer las cuatro modalidades para efectuar el cobro del subsidio:

1. DEPÓSITO EN CUENTA: se deposita el dinero en una entidad bancaria y podrás cobrar el monto en la red de cajeros Multired del Banco de la Nación.

2. BILLETERA TUNKI DE INTERBANK: se podrá retirar el bono en cualquier cajero Globalnet. También puedes descargar la aplicación o informarte en la página web tunki.com.pe.

3. BANCA CELULAR DEL BANCO DE LA NACIÓN: deberás completar los formularios con el nombre de tus padres, tu fecha y lugar de nacimiento, número telefónico y operador al que pertenece. Te llegará un mensaje de texto al celular registrado. Digita el código enviado para validar tu número. Puedes registrar un correo electrónico de manera opcional. También podrás crear tu clave nacional y habrás tenido un registro exitoso.

Luego del registro, te llegará un SMS con una clave de ingreso a la banca celular del Banco de la Nación. Una vez dentro podrás generar tu código de 5 dígitos que te permitirá retirar el subsidio monetario.

Recuerda: Tu clave de retiro tendrá una validez de 48 horas y podrás usarlo en cualquiera de los cajeros Multired del Banco de la Nación.

4. GIRO EN VENTANILLA: podrás escoger el departamento, provincia y distrito más cercano, además de la agencia de banco asignado y el día más conveniente para ti. Para más información puedes llamar al 101 o ingresa a midis.gob.pe.

¿Cómo inscribirse para cobrar Bono Familiar?

La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Ariela Luna, señaló el lunes 4 de mayo que la plataforma de inscripción para recibir el bono universal de 760 soles estará disponible a partir del sábado 9 de mayo.

Precisó que esta plataforma será para inscribir a todas las personas que no hayan sido beneficiados con los bonos que el Gobierno ya entregó, como el Yo me quedo en Casa (bono 380), el Bono Independiente y el Bono Rural.

