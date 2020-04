Respuestas







Bono Independiente: ¿puedo registrar un teléfono que no es mío en la Banca Celular del Banco de la Nación? Varios de los beneficiaros del Bono Independiente no saben qué hacer para cobrar el bono porque no tienen una cuenta en el Banco de la Nación ni tampoco un número celular para uso de la Banca Celular.