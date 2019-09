¿Cómo comer el brócoli?

El brócoli es el tipo de vegetales que debido a su sabor fuerte y consistencia muy particular no es del agrado de muchas personas; sin embargo, al poseer un alto contenido en vitamina C y fibra alimentaria, además de nutrientes con potentes propiedades anticancerígenas, debería estar considerado en la dieta de todos.

¿Por qué? Pues esta planta de la familia de las brasicáceas no contiene grasa ni colesterol y posee una buena cantidad de proteínas y fibra, entre otros componentes.

Las principales razones por las cuales es beneficioso para la salud están: prevenir el cáncer, proteger el corazón, desintoxicar el organismo, prevenir la anemia y estreñimiento, y mucho más.

Entonces, si ya decidiste incluirla dentro de tu alimentación, de seguro te preguntas cuál es la manera correcta de consumirla. Y aunque muchas veces se dice que comer frutas o verduras crudas es lo mejor, algunos alimentos deberían pasar por una etapa de cocción, pero no en todos los casos.

Para despejar dudas, a continuación, te contamos de qué forma debes comer el brócoli.

La gran masa de cabezuelas está rodeada de hojas. Es muy parecido a su pariente cercano, la coliflor, pero es de color verde. (Foto:Freepik) La gran masa de cabezuelas está rodeada de hojas. Es muy parecido a su pariente cercano, la coliflor, pero es de color verde. (Foto:Freepik)

Brócoli: crudo vs. cocido

Debido a que se dice que los vegetales pierden algunos nutrientes valiosos cuando son cocinados, hay otros que requieren necesariamente ser hervidos.

En el caso del brócoli, si bien se recomienda comerlo crudo, también puede ser cocinado, pero no de la manera tradicional para que conserve todas sus propiedades. Por ello, detallaremos cómo este alimento varía según su presentación.

CRUDO

El terapista nutricional Kerry Torren explicó a BBC, señaló que más beneficios se obtendrán si se come crudo este vegetal, pues considera que cuando se calienta reduce y hasta pierde sus compuestos, que luchan contra el cáncer.



Lo mismo precisó en marzo de 2018, el Instituto Mexicano del Seguro Social que mencionó que tanto el brócoli como los berros pierden sus propiedades anticancerígenas cuando son hervidos o cocidos. “Cuando estas verduras se calientan, se daña una enzima útil contra el cáncer, reduciendo así su impacto sobre esta enfermedad”.

Pero algo que debes tener en cuenta es que si decide comerlo crudo deberá pasar por una estricta higiene para arrastrar los posibles restos de tierra y otras impurezas.

Es un cultivo de climas frescos, por lo que prospera pobremente durante los veranos calurosos. (Foto:Freepik) Es un cultivo de climas frescos, por lo que prospera pobremente durante los veranos calurosos. (Foto:Freepik)

COCIDO

Si decidiste que comerlo crudo no es muy agradable por su sabor, lo recomendable es cocinarlo, pero no haciéndolo hervir o en el microondas, sino al vapor o con muy poca agua.



Antes de cocinarlo, igual deberás lavar el brócoli con chorros de agua, en lugar de sumergirlos con el fin de evitar la pérdida de nutrientes.

Si deseas, puedes pelar el tallo porque contiene mucha fibra, pero si no lo haces, no hay problema y podrás usarlo para elaborar puré o sopas.

Debes tener en cuenta que, si cocinas el brócoli por mucho tiempo, generará un olor fuerte y perderá sus vitaminas y minerales.

Cuando la cocción de este vegetal es a vapor, su sabor es más agradable al paladar que el crudo, pues la textura mejor y lo mejor es que no pierde nutrientes.

Si lo cocinas a vapor deberá ser por un espacio de 15 minutos. Otras de las formas de comerlo es asado o salteado.