De seguro te gusta cómo te forma, te costó mucho dinero o no fue tarea sencilla encontrarla en tu talla, pero la verdad es que llega un momento en que debes dejarla ir. La ropa interior es de aquellas prendas que sí o sí debemos tener en buenas condiciones en nuestro cajón y aprender a decirle adiós cuando deja de hacernos bien, no solo cuando se hizo hueco. En esta nota te cuento, de la mano de la química farmacéutica Karen Luna, cómo darte cuenta que llegó el día de renovarla y qué tan seguido debes hacerlo. Además, te recomiendo otra información importante que ella compartió y se trata de por qué se produce el ‘olor a viejo’ en adultos.

En una encuesta realizada por el programa ‘Hoy Día’ de Telemundo, que se emite en Estados Unidos, se pudo conocer que el 13% de participantes admitió que bota sus prendas íntimas cada año, un 44% cada 6 meses, el 40% decide hacerlo cuando se rompa y un 3%, nunca. Ante esto, es oportuno recordar lo que dice la ciencia: un estudio realizado en el Reino Unido determinó que esas pantis, calzones, tangas o bóxers tan cómodos, suaves o de buena calidad que compraste hace dos años pueden ser peligrosos para tu salud porque son causantes de enfermedades como, infecciones urinarias y reacciones alérgicas.

“Estudios demuestran que las prendas íntimas deben cambiarse cada 6 o cada 12 meses, esto se debe a la acumulación de bacterias que podemos llegar a albergar en ellas. Estas llegan mediante secreciones corporales de las zonas íntimas, a través del roce o fricción con nuestra piel y del medio ambiente”, explicó Karen Luna.

¿Qué pasa si no cambio mi ropa interior?

De seguro has notado que tu trusa favorita termina manchada y por más que la lavas y aplicas hasta trucos caseros, el textil queda despintado o de otra tonalidad. Esto tiene una explicación para la experta: en el caso de las mujeres, es mucho más importante el renovar periódicamente la ropa interior porque “se tiene una bacteria que habita en la zona íntima y es normal llamada lactobacilos, cuya función principal es recrear el ácido láctico el cual es crucial para mantenerla saludable porque evita patógenos, infecciones, etc. pero por la naturaleza ácida de este, nuestra zona íntima tiende a entrar en contacto con la parte interna del calzón y no solo degrada el textil sino también los colorantes produciendo la famosa ‘mancha ácida’ que es absolutamente normal. Esto refuerza la necesidad de hacer el cambio constante”.

Ahora, una pregunta que se hacen muchas personas es por qué si la lavo y cambio a diario, genera bacterias y las mantiene ahí. Pues la especialista detalló en Telemundo que estas “crean resistencia no solo a los detergentes sino al lavado habitual”.

SALUD | La salud de las mujeres podría verse afectada si no se renuevan estas prendas entre los 6 y 12 meses de uso. (Foto: cottonbro studio / Pexels)

Cómo lavar la ropa interior para combatir las bacterias

Es aquí donde las recomendaciones son clave y si quieres decirle adiós a esas bacterias en tu ropa íntima, es necesario que consideres que se necesita: calor, buenas prácticas de limpieza, buenas prácticas de secado y detergente. Ahora, sigue estos tips:

Hay que separar nuestra ropa íntima de las toallas porque tienen una alta carga bacteriana. No las laves juntas. Luego llevarlas a la lavadora y ponerles calor (arriba de los 60°C). Usar productos desinfectantes o algunos caseros como el vinagre blanco o aceite de ‘tea tree’. Para el secado no hay nada mejor que hacerlo al aire libre porque el sol es un antibacterial por excelencia y hace remoción de las bacterias que hayan podido quedar después de un buen lavado y secado. Si estás en un apartamento sin entrada del sol, la secadora será tu gran aliada y nunca guardes una prenda interior si todavía está húmeda porque la carga bacteriana se acumula y sobrevive.

¿Este contenido de salud que preparé te pareció interesante y aprendiste un poco más? Como este, hay otro tipo de utilitarios y consejos de mi autoría que serán de tu agrado y solo debes visitar Mag.elcomercio.pe con frecuencia. Te invito a conocerlos y ponerlos en práctica. Si estos te gustan o sirven, no dudes en compartir tus logros y experiencias conmigo. Tu participación es lo que hace que nuestra comunidad sea especial, y espero seguir sorprendiéndote con nuevo contenido interesante.

5 notas que te ayudarán a mejorar tu salud

SOBRE EL AUTOR Sandra Morales Periodista. Licenciada en Periodismo por la USMP con más de 10 años de experiencia en periodismo televisivo, radial y digital para medios de comunicación líderes del país. Actualmente Coordinadora de Nuevas Audiencias en el Grupo El Comercio (Lima, Perú).