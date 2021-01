El 2021 comenzó y todos esperan que este año sea mejor que el 2020, que estuvo marcado por la pandemia a causa del coronavirus que nos llevó a una crisis sanitaria y económica; no sólo ello, ya que en nuestro país se sumó la crisis política y social. Debido a que el año pasado fue nefasto para muchos porque perdieron a sus seres queridos, quedaron desempleados o con secuelas de la enfermedad, la expectativa porque éste sea mejor es lo que la mayoría desea.

Si bien, hay quienes aún mantienen sus puestos de trabajo, esperan que todo se solucione y su economía mejore y que la emergencia sanitaria por el COVID-19 sea superada. Otra de las cosas que anhela la gente es que se respete los feriados que se marcan en el calendario nacional. Como se recuerda, en 2020 hubo días festivos que el Gobierno del expresidente Martín Vizcarra transformó en días laborables con el propósito de reactivar la economía nacional.

Como ya iniciamos este 2021 es importante que conozcas cuáles será los feriados, días no laborables y feriados largos en Perú de acuerdo a cada mes.

Muchos esperan que se dé a conocer los feriados largos para que puedan programar algunas salidas. (Foto: iStock)

ENERO

1 de enero (viernes): Año Nuevo

FEBRERO

No hay feriados

MARZO

No hay feriados

ABRIL

1 de abril: Jueves Santo

Jueves Santo 2 de abril: Viernes Santo

MAYO

1 de mayo (sábado): Día de Trabajo

JUNIO

29 de junio (martes): Día de San Pedro y San Pablo

JULIO

28 de julio (miércoles): Fiestas Patrias

Fiestas Patrias 29 de julio (julio): Fiestas Patrias

AGOSTO

30 de agosto (lunes): Santa Rosa de Lima

SETIEMBRE

No hay feriados

OCTUBRE

8 de octubre (viernes): Combate de Angamos

NOVIEMBRE

1 de noviembre (lunes): Día de Todos los Santos

DICIEMBRE

8 de diciembre (miércoles): Día de la Inmaculada Concepción

Día de la Inmaculada Concepción 25 de diciembre (sábado): Navidad

Si una persona trabaja en feriado, así sea de forma remota, recibirá un pago triple. (Foto: Pixabay)

DÍAS NO LABORABLES

Para definir los días no laborables que tendrá este 2021, el Gobierno peruano será el que determine cuáles serán. Cómo aún no se ha mencionado nada, se espera que en los próximos días se haga el anuncio respectivo.

FERIADOS LARGOS

Los feriados largos se dan cuando se juntan los feriados con los días no laborables. Debido a que hasta el momento no se han decretado feriados puente ni fechas extraordinarias como ocurre normalmente. Estos feriados largos buscan promover el turismo interno en el país.

En 2020, el Gobierno canceló algunos feriados, que pasaron a ser días laborables para reactivar la economía nacional. (Foto: Pixabay)

FERIADOS VS. DÍAS NO LABORABLES

Feriado

El feriado es un día festivo en el que los trabajadores, tanto del sector público como privado, pueden dejar de laborar. Lo mismo ocurre con los estudiantes, quienes dejan de ir a sus clases.

En el caso de que un empleado trabaje un feriado, recibirá una remuneración adicional, que normalmente es el triple, así sea domingo.

Día no laborable

El día no laborable es decretado por el Gobierno de turno. En este caso, el empleador decidirá si sus trabajadores laboran o no. Si en caso un empleado trabaja con normalidad, esto no significa que recibirán un pago extra, ya que sólo recibirá el mismo sueldo sin incrementos.

Para los que descansen deberán compensar esas horas con horas extras, trabajos los sábados o considerar como parte de las vacaciones.