A partir del viernes 26 de julio, los Juegos Olímpicos de París 2024 llegan a la capital francesa y ya se han encontrado sedes para las 32 disciplinas deportivas, de las cuales muchas ya existían antes del mencionado evento multideportivo internacional y la única instalación deportiva permanente construida para esta edición es el Centro Acuático, que acogerá las pruebas de natación artística, waterpolo y saltos de trampolín. A continuación, te compartimos el calendario completo de lo que será esta fiesta del deporte mundial con los horarios para Estados Unidos, México y España.

Calendario de los Juegos Olímpicos París 2024

Ceremonia inaugural de los JJOO: Viernes, 26 de julio

Atletismo: Del 1 al 11 de agosto

Badminton: Del 27 de julio al 5 de agosto

Baloncesto: Del 27 de julio al 4 de agosto y del 6 al 11 de agosto

Baloncesto 3x3: Del 30 de julio al 5 de agosto

Balonmano: 25 y 27 de julio hasta el 4 de agosto y del 6 al 12 de agosto

Boxeo: Del 27 de julio al 4 de agosto y del 6 al 10 de agosto

Breaking: Del 9 al 10 de agosto

Ciclismo BMX freestyle: Del 30 al 31 de julio

Ciclismo BMX racing: Del 1 al 2 de agosto

Ciclismo de montaña: Del 28 al 29 de julio

Ciclismo en pista: Del 5 al 11 de agosto

Ciclismo en ruta: 27 de julio y del 3 al 4 de agosto

Escalada deportiva: Del 5 al 10 de agosto

Esgrima: Del 27 de julio al 4 de agosto

Fútbol: 25 de julio, 27-28 de julio, 30-31 de julio, 2-3 de agosto, 5-6 de agosto y del 8 al 10 de agosto

Gimnasia artística: Del 27 de julio al 1 de agosto y del 3 al 5 de agosto

Gimnasia en trampolín: 2 de agosto

Gimnasia rítmica: Del 8 al 10 de agosto

Golf: Del 1 al 4 de agosto y del 7 al 10 de agosto

Halterofilia: Del 7 al 11 de agosto

Hípica: Del 27 de julio al 6 de agosto

Hockey sobre césped: Del 27 de julio al 9 de agosto

Judo: Del 27 de julio al 3 de agosto

Lucha: Del 5 al 11 de agosto

Natación: Del 27 de julio al 4 de agosto

Natación artística: Del 5 al 7 de agosto y del 9 al 10 de agosto

Natación en aguas abiertas: Del 8 al 9 de agosto

Pentatlón moderno: Del 8 al 11 de agosto

Piragüismo eslalon: Del 27 de julio al 5 de agosto

Piragüismo esprint: Del 6 al 10 de agosto

Remo: Del 27 de julio al 3 de agosto

Rugby 7: 25 de julio y del 27 al 30 de julio

Saltos: 27-29-31 de julio y 2 de agosto

Skateboarding: Del 27 al 28 de julio

Surf: Del 27 de julio al 5 de agosto

Taekwondo: Del 7 al 10 de agosto

Tenis: Del 27 de julio al 4 de agosto

Tenis de mesa: Del 27 de julio al 10 de agosto

Tiro: Del 26 de julio al 5 de agosto

Tiro con arco: 25-28 de julio al 4 de agosto

Triatlón: Del 30 al 31 de julio y 5 de agosto

Vela: Del 28 de julio al 8 de agosto

Voleibol: Del 27 de julio al 11 de agosto

Voleibol de playa: Del 27 de julio al 10 de agosto

Waterpolo: Del 27 de julio al 11 de agosto

Ceremonia de clausura de los JJOO: Domingo, 11 de agosto

El Maratón de Participación Masiva seguirá el mismo recorrido que el maratón olímpico de París 2024. El objetivo del formato maratón es permitir al público superar sus límites y formar parte de un momento excepcional en el que seguirán los pasos de los atletas olímpicos. | Crédito: Paris 2024 / Facebook

¿A qué hora serán los Juegos Olímpicos París 2024 en Estados Unidos, México y España?

Dependiendo de cada jornada, los Juegos Olímpicos de París 2024 tendrán la misma hora para España (por ejemplo, las pruebas de atletismo empiezan el 1 de agosto a las 7:30 am horario peninsular), pero para Estados Unidos, el inicio será a la 1:00 am ET de ese mismo día / 11:30 pm PT del día anterior y para México, 11:00 pm (Tiempo del Centro) del día anterior, extendiéndose durante todo el día según se determine en cada disciplina deportiva.