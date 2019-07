Cameo: ¿cuánto cuesta recibir un saludo de cumpleaños de una celebritie?

¿Cómo hacer para obtener por un momento la atención de un famoso? Suena difícil, pero en realidad ahora es fácil. Solo necesitas tener dinero ahorrado. Imagínate ser saludado por tu cumpleaños por el actor Charlie Sheen, el rapero Snoop Dogg o por alguna de las Kardashian. Pues bien, esto es precisamente lo que ofrece Cameo, una plataforma que te acerca a tus estrellas favoritas a través de videos personalizados de famosos, por supuesto, por un precio.

Si por un lado, los fans piensan en invertir para que su estrella favorita lo salude, en la vereda del frente también sienten que es una necesidad. Pensando en su futuro, las celebridades se han visto obligadas a reinventarse para poder seguir viviendo su vida de lujos. Y lo último para lograrlo se llama Cameo.

¿Qué es y cómo funciona Cameo?

Cameo es una web en la que miles de estrellas del cine, la televisión, el deporte o la vida social en general, ofrecen su ‘star power’ a cambio de un módico precio.

Cameo, cuyo nombre hace referencia a esas fugaces apariciones de un personaje en una película, fue fundada en Chicago en 2017 y ya cuenta con más de 15.000 estrellas dispuestas a enviar saludo.

El sistema es simple: el famoso graba un saludo personalizado para la persona que elija el cliente a cambio del pago de una cuota. Cada famoso elige si acepta o no el encargo y cuál debe ser su tarifa, de la que se lleva el 75%.

Los artistas deciden el tiempo de respuesta, que normalmente no supera los siete días desde que se hace el pedido. Los videos son grabados por ellos mismos, casi siempre con sus propios teléfonos y tienen una duración aproximada de 30 segundos.

¿CUÁNTO CUESTA RECIBIR UN SALUDO?



El precio varía por artista. Este puede ir desde los 5 dólares hasta los 2200 que cobra de Caitlyn Jenner, la celebrity que más caro monetiza sus servicios.

Por ejemplo, una felicitación de cumpleaños de parte de una leyenda de la historia del deporte como Kareem Abdul-Jabbar cuesta alrededor de 440 dólares y el pésame por la pérdida de un ser querido entonado por la mismísima Gloria Gaynor ronda los 310 dólares.

Asimismo, la lista de artistas presentes en cameo en larga. Los más demandados son: Charlie Sheen, Melissa Joan Hart, Jennifer Love-Hewitt, Rose McGowan, Tom Felton, Sean Astin, entre otros.



También puedes encontrar youtubers o políticos. Hay secciones completas con varios actores secundarios de franquicias como Star Wars, Game of Thrones o de series como The Office, Lost, etc.

Sin duda, el negocio es redondo tanto para los famosos que maximizan beneficios con el mínimo esfuerzo, como para los usuarios que reciben el saludo de su artista favorito. Pero la creatividad los ha llevado a otros niveles: ahora los usuarios están optando por llevar a cabo propuestas de matrimonio, confesiones sobre su sexualidad y hasta la captación de clientes en su entorno profesional.

En 2018, la revista Time calificó a Cameo como una de las más innovadoras de ese año y sus responsables ya preparan expandirse por todo el mundo. Su objetivo es llegar a exhibir un catálogo con hasta cinco millones de famosos disponibles, repartidos a lo largo y ancho del globo.

Las más de 2.000 peticiones de videos que reciben al día son la mejor prueba del éxito y crecimiento de Cameo en los últimos meses. La compañía está valorada en más 265 millones de dólares y cuenta con inversores importantes como el rapero Snoop Dogg.