La casa de papel | Fábrica de Moneda y Timbre | Una gran decepción se vienen llevando los seguidores de ‘La casa de papel’, quienes entusiasmados llegan a conocer la Fábrica de la Moneda y Timbre donde supuestamente se realizaron las grabaciones de la serie. Sin embargo, ya en el lugar desconocen dónde se encuentran pese a que siguieron las recomendaciones que les daban para encontrar su ubicación exacta.

Y es que en la serie aparece aparentemente la fachada del museo para las filmaciones; pero en la realidad, esta sería el frontis de otra entidad cuyo nombre no se hace mención.

Debido a ello, muchas personas de diversas partes del mundo que siguen ‘La casa de papel’ al llegar al verdadero Museo de la Casa de la Moneda, no pueden creer que hayan realizado un gran recorrido para que al final no logren tomar fotos o hacerse selfies de dicho espacio mencionado en la serie de Netflix.

Lo peor para ellos es que cuando quieren realizar capturas y demostrar que estuvieron realmente ahí, lamentablemente no pueden hacerlo porque en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre como el Museo Casa de la Moneda el sistema de seguridad es altísimo.

“La serie nos hace una publicidad estupenda. Si viene alguien de Guatemala que, en circunstancias normales no se habría interesado por nosotros, pues bendita sea La casa de papel”, dijo Rafael Feria, director en la vida real del Museo Casa de la Moneda de España.

La casa de papel se estrenó el 2 de mayo de 2017. (Foto: Netflix)

El responsable de este recinto recordó una anécdota cuando llegaron unos jóvenes a fotografiarse, pero no pudieron hacerlo porque salieron los vigilantes a decirles que no podían estacionar en dicha área.

“Los guardias de seguridad vieron que de un vehículo se bajaban cuatro jóvenes vestidos con los monos y la careta, pero al verlos salieron corriendo. En cuanto vieron que el guardia regresaba adentro, volvieron a aparecer”, menciona.

Otra de las cosas que resalta es que gracias a la serie hubo un incremento exponencial de las visitas al museo. “Hay turistas que vienen directos desde el aeropuerto sin pasar siquiera por sus hoteles. ¡Todos quieren hacerse una foto!”.

Para evitar que la gente que llega este recinto les comentan que la fachada que sale en la serie es en realidad del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y les dan su ubicación.

A la izquierda, la Fabrica de Moneda y Timbre; a la derecha, los exteriores de la ficción que, en realidad se corresponden con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. (Foto: La voz de Galicia)

Mientras los fans esperan la cuarta temporada de La casa de papel, que aún no tiene fecha de estreno oficial, también se preguntan si esa será la ultima de la serie española. Aunque de momento todo es un misterio es poco probable que Netflix deje ir a una de sus producciones más exitosas tan fácilmente.

En una entrevista para El Mundo Javier Gómez Santander, jefe de guionistas de la ficción que originalmente fue de Antena 3, habló sobre cuanto más durará la serie creada por Álex Pina.



“Ni nos lo planteamos. Con La casa de papel vamos partido a partido, como Simeone. Capítulo a capítulo, secuencia a secuencia, línea a línea. No hay otra manera. Si no, te abruma. Al principio te planteas unas líneas generales y arrancas, porque como se te ocurra pensar en la serie en su conjunto, se te cae encima un edificio de 20 plantas. Es como la vida, si te pones a pensar hoy en cuál es tu plan de jubilación, te tiras por el puente. Yo pienso en cómo voy a pagar mañana la factura de la luz y en qué va a responder un personaje en la próxima línea. Esa es la lógica con la que escribo”, explicó Gómez Santander.



La casa de papel 4: ¿cuándo terminará la serie española?(Foto: Netflix)

Esto significa que las posibilidades de los guionistas son enormes, pueden explorar la historia de los atracadores a mayor profundidad o incluso crear tramas independientes para cada uno, tanto en el futuro como a modo de flashbacks.

Por otro lado, en una entrevista publicada el 13 de agosto de 2019 por El País de España, la actriz Itziar Ituño sugirió que habría una quinta temporada de La casa de papel, cuando señaló que "estamos rodando la cuarta temporada y me da en la nariz que no se acaba ahí". Es decir, la cuarta temporada no sería el final para El Profesor y su grupo de atracadores.



MEDIDAS DE SEGURIDAD DEL BANCO DE ESPAÑA EN LA VIDA REAL

De acuerdo con ABC, tal y como recogió Tatiana G. Rivas en 2013, el acceso a la cámara del oro está debajo de la escalera que une el banco con el patio de operaciones del complejo. El siguiente paso es abrir la primera puerta acorazada de 15 toneladas y redonda, para ello son necesarias dos personas, denominadas “claveros”, a diferencia de la serie, donde el encargado para desbloquearla era el gobernador del Banco de España.



Lo siguiente es bajar los cimientos del banco, a 36 metros de profundidad, con la ayuda de uno de los dos ascensores y atravesar un puente de dos metros para llegar a las dos puertas acorazadas. La primera, rectangular y de 13,5 toneladas, y a seis metros otra puerta gemela. Al igual que la anterior, es necesario dos códigos, y para abrir la segunda es necesario cerrar desde dentro la primera. Estas compuertas no se encontraban en “La casa de papel”.



En ese lugar están las cajas de seguridad, entre las cuales están la cámara del oro con 9,1 millones de onzas troy, equivale a 281 toneladas de oro, o lo que lo mismo, 12.000 millones de euros.