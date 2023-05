El clásico italiano vuelve a tomar protagonismo este martes 16 de mayo desde las 21:00 horas . Con dos goles de ventaja en la ida, Inter – Milan en vivo vuelven a verse la caras en San Siro por el pase a la gran final de la Champions League. El equipo de Simone Inzaghi tiene una ventaja considerable que intentará cuidar para lograr comprar los boletos a Estambul y disputar una final después de muchos años. Por su parte, el conjunto Stefano Pioli está obligado a hacer un partido perfecto para que no se escape de sus manos la posibilidad de llegar al último peldaño. Aquí, todos los detalles relevantes que debes saber del clásico italiano, horarios y link streaming para seguir la cobertura en directo.

La más que probable presencia del luso Rafael Leao en el once del Milan marca un partido de vuelta de las semifinales de Liga de Campeones, en el que el Inter necesitará más frialdad, para rentabilizar la ventaja de dos goles que cosechó en la ida, y alcanzar una final que no logra desde hace trece años, frente a lo que sería una gesta histórica de los ‘rossoneri’, que precisan no solo la cabeza, sino el corazón para tocar la gloria.

El partido de ida en el Giuseppe Meazza (San Siro), con el Milan como local, dejó muy tocado a los ‘rossoneri’. Vieron cómo su faceta en ‘Champions’ se desplomó en apenas veinte minutos de asedio interista que resolvió el partido. Los de Pioli despertaron ligeramente en la segunda mitad, pero sin su estrella sobre el césped poco pudieron hacer para recortar distancias.

Datos, incidendencias y más información del Inter - Milan

El Inter se quedó con el primer 'Derby della Madonnina' por las semis de la UEFA Champions League. Ahora el Milan buscará dar el golpe y tentar un cupo para la final.

Link online para mirar, Inter – Milan en vivo por Champions

Canales TV para ver, Inter – Milan en vivo desde San Siro

En cualquier lugar de España, puedes ver el Milan – Inter en vivo y en directo por los canales M+ Liga de Campeones y M+ Liga de Campeones UHD, a través de los operadores Movistar y Orange, que también ofrecerán el partido en Internet y con acceso desde tu móvil, tablet, ordenador o Smart TV. El encuentro también estará en M+ Liga de Campeones BAR (exclusivo para bares y locales públicos) en el canal 307 de Movistar.

Para el resto de Europa también se podrán seguir este partido de Champions League entre Inter - Milan en vivo. En Alemania, podrá seguir en vivo y en directo el duelo en DAZN, Sky Sport Austria 2, DAZN 1 y DAZN 2. Si estas en Estados Unidos puedes ver el encuentro por Estados Unidos: Univision NOW, TUDN USA, VIX+, TUDN.com, Univision, TUDN App, CBS y Paramount+.

¿A qué hora juega, Inter – Milan en vivo, en San Siro?