El Gobierno de Estados Unidos inició la entrega de los cheques de estímulo económico, el mayor en la historia del país, para los ciudadanos estadounidenses que se han visto afectados por el coronavirus (COVID-19) y que residen lejos de su país natal, y se extenderá hasta el mes de mayo.

Como se sabe, Estados Unidos viene entregando US$ 1.200 por cada persona en situación de pobreza; US$ 2.400 por pareja y US$ 500 adicionales por cada hijo menor de 17 años en casa. La ley señala que solo serán favorecidos los ciudadanos que reportaron ingresos de hasta US$ 75.000 en 2018 y las parejas que juntas rindieron plantillas con ingresos de hasta US$ 150.000.

Ante el cierre de negocios, miles de trabajadores se han quedado sin ingresos a sus familias, pues han perdido el empleo. De acuerdo con el Gobierno, cerca de 80 millones de estadounidenses recibirán el estímulo de $1,200 dólares, y el plan a seguir del Instituto de Rentas Internas (IRS) es enviar por correo 5 millones de cheques físicos cada semana.

En tanto, IRS dio a conocer que los cheques serán entregados de acuerdo a los ingresos declarados de cada contribuyente, y no geográficamente como algunos aseguraban en un principio. De acuerdo con The Washington Post las fechas de entrega de los pagos de estímulo por coronavirus son:

Menos de $10,000: semana que termina el 24 de abril.

$10,001 – $20,000: semana que termina el 1 de mayo

$20,001 – $30,000: semana que termina el 8 de mayo

$30,001 – $40,000: semana que termina el 15 de mayo

$40,001 – $50,000: semana que termina el 22 de mayo

$50,001 – $60,000: semana que termina el 29 de mayo

$60,001 – $70,000: semana que termina el 5 de junio

$70,001 – $80,000: semana que termina el 12 de junio

$80,001 – $90,000: semana que termina el 19 de junio

$90,001 – $100,000: semana que termina el 26 de junio

$100,001 – $110,000: semana que termina el 3 de julio

$110,001 – $120,000: semana que termina el 10 de julio

$120,001 – $130,000: semana que termina el 17 de julio

$130,001- $140,000: semana que termina el 24 de julio

$140,001 – $150,000: semana que termina el 31 de julio

$150,001 – $160,000: semana que termina el 7 de agosto

$160,001 – $170,000: semana que termina el 14 de agosto

$170,001 – $180,000: semana que termina el 21 de agosto

$180,001 – $190,000: semana que termina el 28 de agosto

$190,001 – $198,000: semana que termina el 4 de septiembre

Resto de pagos: semana que termina el 11 de septiembre

¿QUIÉNES SON LOS BENEFICIARIOS DE LOS CHEQUES DEL GOBIERNO?

Para recibir el cheque solo es necesario contar con un número válido del seguro social que no tenga cargas pendientes; haber realizado la declaración de impuestos en 2019 o 2018; y encontrarse en alguna de estas categorías:

TRABAJADORES CON INGRESO ANUAL INFERIOR A USD 75,000. Si eres contribuyente y tu sueldo no supera los 75,000 dólares anuales, eres beneficiario. El gobierno te entregará un cheque por valor de USD 1,200.

TRABAJADORES CON INGRESO ANUAL SUPERIOR A USD 75,000 PERO INFERIOR A USD 99,000. Si tu salario anual se encuentra en esta franja, también percibirás la ayuda, pero el pago ya no será de USD 1,200, sino una cantidad inferior. Para calcular el monto debes restar al monto total (1,200) cinco dólares por cada cien dólares que ganes por encima de esos USD 75,000.

PAREJAS CASADAS CUANDO SUS SUELDOS ANUALES COMBINADOS NO SUPEREN LOS USD 150,000. Puede darse el caso de que ganes 90,000 dólares anuales, pero tu esposa o esposo no ingrese más de 50,000 al año. Al sumar ambos salarios, (90,000 +50,000), el resultado no supera la barrera de 150,000. Entonces, también recibirás la ayuda. En ese caso, el gobierno enviará al matrimonio un pago único de 2,400 dólares. Además, recibirán USD 500 adicionales por cada hijo menor de edad.

PAREJAS CASADAS QUE GANAN DE FORMA CONJUNTA HASTA USD 198,000. Los matrimonios cuyos ingresos combinados están por encima de los USD 150,000 al año, pero no superan los USD 198,000 anuales, también recibirán un pago. Este, sin embargo no será de USD 2,400, sino inferior, y dependerá del monto que gane la pareja por cada año fiscal. Eso sí, obtendrán además 500 dólares adicionales por cada hijo menor de edad.

CABEZAS DE FAMILIA. El plan económico también tiene en cuenta aquellos hogares en los que entra un único sueldo. Cuando este salario sea inferior o igual a 112,500 dólares anuales, la familia obtendrá un cheque por valor de USD 1,200. En el caso de que el ingreso anual sea superior a esa cantidad, pero menor o igual a 136,500 dólares anuales, la ayuda será menor. También recibirán 500 dólares adicionales por cada hijo menor de edad.

ADULTOS MAYORES Y VETERANOS. Según información de Bloomberg, aquellos adultos mayores cuyos ingresos únicos provienen del Seguro Social, y los veteranos que dependen únicamente de las ayudas por discapacidad, también son elegibles para obtener este pago directo de USD 1,200.

