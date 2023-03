Fuertes lluvias, activación de quebradas, desbordes e inundaciones es lo que viene dejando a su paso el ciclón Yaku, un fenómeno atípico de características tropicales no organizado, que se viene presentando en la costa y sierra norte del Perú, siendo las regiones más afectadas Tumbes, Piura y Lambayeque. Sin embargo, a medida que pasan los días también tendrá influencia en otros lugares como la costa central, donde habrá ocurrencia de precipitaciones de ligera a moderada intensidad hasta al menos la quincena de marzo, advirtieron especialistas del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

Tomando en cuenta esta alerta, Lima Metropolitana sí soportará lluvias, aunque estas no serán por causa directa de Yaku, que sí influirá en esta parte del país indirectamente. “El ciclón está a 500 o 600 kilómetros de la costa, se va a desplazar hacia el sur, pero también se alejará. No se vaya a pensar que el ciclón ingresará a nuestras costas, eso no ocurrirá, pero sí sentiremos su influencia indirecta en Lima”, precisó el ingeniero Diego Rodríguez, de Meteorología del Senamhi, a la agencia Andina.

En otras palabras, con influencia indirecta se refiere a mayor humedad; es decir, cuando las lluvias se generan en la sierra, en la cuenca media, se desplazarán hacia la costa, pero al tener al ciclón Yaku, este aportará mayor humedad, la cual acentuará las precipitaciones en la capital del país. Dicho esto, muchos ciudadanos limeños se preguntan cuándo comenzarán las lluvias y qué distritos serán los más afectados. Esta y otras interrogantes te las absolvemos a continuación.

El ciclón Yaku frente a la costa norte peruana (Foto: Senamhi / Twitter)

¿CUÁNDO COMENZARÁN LAS LLUVIAS EN LIMA?

De acuerdo con el Senamhi, las lluvias en Lima comenzarán el 12 de marzo y se extenderán hasta la quincena de este mismo mes. Como señalamos líneas arriba, no se trata de precipitaciones causadas directamente por el ciclón Yaku.

¿QUÉ DISTRITOS LIMEÑOS SERÁN AFECTADOS POR LAS LLUVIAS?

En la capital del Perú, los más afectados con las precipitaciones serán quienes viven en los distritos de Lima oeste, lo que se encuentran más cerca al mar, donde la lluvia podría tener valores de 1 a 2 milímetros (1-2 mm/día), que equivale a uno o dos litros de agua acumulados por metro cuadrado. En tanto, en Lima este, como Chosica, llegaría a 4 milímetros, puntualizó Rodríguez.

¿Qué distritos pertenecen a Lima oeste? Callao, San Miguel, Magdalena, Miraflores y Chorrillos.

Callao, San Miguel, Magdalena, Miraflores y Chorrillos. ¿Qué distritos pertenecen a Lima este? Ate, El Agustino, Santa Anita, La Molina, Cieneguilla, San Luis, San Juan de Lurigancho, Chaclacayo y Lurigancho-Chosica.

Debido a la influencia indirecta del ciclón Yaku podría generarse lluvias de moderada intensidad en la capital del país (Foto: Jack Ramón / Andina)

ACTIVACIÓN DE QUEBRADAS EN LA SIERRA DE LIMA

Aunque el ciclón Yaku no tocará la costa, sus efectos indirectos serán las precipitaciones que se presentarán en Lima, en sus cuencas medianas, así como Áncash, La Libertad e inclusive Huancavelica.

“No necesariamente va a llegar a Lima [Metropolitana]; sin embargo, sí podemos tener lluvias y activación de quebradas [en la sierra de Lima]”, dijo la especialista del Senamhi Mitza Puza a Latina.

¿QUÉ ES CICLÓN YAKU?

El ciclón Yaku (“agua” en quechua) es un fenómeno inusual que es considerado como una tormenta de rápida rotación originado en los océanos tropicales, siendo una de sus características principales tener un centro de baja presión y nubes que van en orden circular como de espiral hacia el punto de inicio.

La formación de este ciclón fue identificada por especialistas del Senamhi a fines de febrero.