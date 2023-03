El ciclón Yaku que, durante su desplazamiento frente a la costa norte peruana, ha incrementado el nivel de las lluvias y provocado desbordes, ahora viene avanzando hacia el centro. ¿Cuánto tiempo más durará este fenómeno en la zona costera?

La situación viene alarmando y perjudicando a miles de personas que viven en las regiones norteñas de Tumbes, Piura y Lambayeque, donde se registran escenarios similares a los del Fenómeno de El Niño y aún continúan las precipitaciones. El ciclón avanza hacia La Libertad, Áncash y el norte de Lima.

¿CUÁNTO TIEMPO YAKU SEGUIRÁ AFECTANDO LA COSTA PERUANA?

Aunque la alerta Meteorológica N°44 indicaba que el fenómeno los estragos de Yaku se iban a sentir en la costa norte del Perú con más fuerza hasta el 11 de marzo, todo parece indicar que se quedará más días.

El ciclón Yaku luego de su paso por Tumbes, Piura y Lambayeque, donde ha intensificado las lluvias propias de la estación y ha provocado desbordes, la mañana del 10 de marzo inició su desplazamiento hacia la costa de La Libertad y Áncash, donde contribuirá a la intensificación de las precipitaciones.

Personas afectadas por el incremento de las lluvias (Foto: Julio Reaño/@Photo.gec)

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) indicó en su cuenta de Twitter que las regiones Lambayeque y La Libertad superaron registro histórico de acumulado de lluvia en 24 horas. “Las estaciones Cayalti (Chiclayo), Talla (Pacasmayo) y Cheperré (Chepen) reportaron valores no registrados desde El Niño extraordinario de 1998 y El Niño costero 2017″, indica el mensaje.

La subdirectora de Predicción Meteorológica del Senamhi, Kelita Quispe, indicó a Mag que Yaku duraría por lo menos hasta el 15 de marzo, pero luego habría una evaluación sobre la continuidad y el desplazamiento del ciclón.

Por su parte, Raquel Loayza, ingeniera meteorológica del Senamhi, agregó en RPP que “Yaku todavía tendrá giro, pero se alejará un poco hasta el oeste” y afectará, además, la sierra central.

“También estará afectando la parte de la sierra central del Perú, donde hay una cosa bastante diferente: aparte de la humedad de la parte del Pacífico, también tenemos las lluvias estacionales en diferentes niveles de la atmósfera y la humedad de la serranía”, añadió.

El jefe del Senamhi Piura, Jorge Carranza, estimó que las lluvias ocasionadas por Yaku “continúen tres días con intensidades similares y que empiecen a disminuir con el desplazamiento del ciclón hacia el sur”. El especialista considera que las precipitaciones en Piura se prolongarán hasta el 17 de marzo de 2023.

¿QUÉ EFECTOS CAUSARÁ YAKU?

El ciclón continuará, por lo menos, hasta mediados de marzo:

Sensación de bochorno.

Incremento de lluvias en el norte y zona media.

Tormentas con descargas eléctricas.

MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL CICLÓN YAKU

¿POR QUÉ YAKU NO SE CONVERTIRÁ EN HURACÁN?

La subdirectora de Predicción Meteorológica del Senamhi, Kelita Quispe, explicó a Mag que Yaku es un ciclón porque está rotando de manera horaria, pero no tiene las características propias de un ciclón tropical o también llamado huracán. “Se trata de un ciclón con características tropicales no organizadas porque no tiene la forma definida. No tiene las características que necesitamos para ser un huracán como la velocidad y la forma. No cumple con las condiciones”, detalló la especialista. MÁS DETALLES AQUÍ.