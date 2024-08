El tomar una taza de café al empezar el día o servirse un té después de almuerzo son prácticas comunes en todo el mundo. Ambas forman parte de los alimentos más consumidos en todo el mundo.

Debido a su popularidad, no es de extrañar que el café sea una de las sustancias más estudiadas. Se ha descubierto que, de tomarse en exceso, el café puede ser nocivo para la salud. Sin embargo, se sabe que la bebida estrella de las oficinas también tiene beneficios como aumentar la productividad, debido a que la cafeína es un estimulante natural. Asimismo, se ha asociado a una disminución del riesgo de padecer diabetes e incluso ayuda a combatir el estreñimiento.

Una investigación de la Universidad Nacional de Singapur ha explorado un beneficio inesperado para los consumidores tanto de café como té: podría estar asociado con una menor probabilidad de fragilidad física en la vejez.

En el estudio, liderado por el profesor Koh Woon Puay del Programa de Investigación Traslacional de Longevidad Saludable de la Facultad de Medicina Yong Loo Lin de la Universidad de Singapur, ha demostrado que los adultos que consumían una mayor cantidad de café o té tenían una función física significativamente mejor en la vejez.

Una adulta mayor tomando café. El estudio de Singapur muestra un inesperado beneficio para las personas mayores. (Foto: Extreme Media/iStock)

Cómo se realizó la investigación

La investigación del NUS Medicine se realizó analizando la información de más de 12,000 participantes, de entre 45 y 74 años, durante un periodo de 20 años.

Los participantes fueron interrogados por primera vez en su adultez, siendo la edad promedio de 53 años en la década de los 90 del siglo pasado. Durante estas entrevistas de base, los participantes fueron consultados sobre sus hábitos de consumo de bebidas con cafeína: café, té o refrescos. También se inquirió sobre alimentos como el chocolate.

Además de la frecuencia y porciones, se solicitó información sobre características sociodemográficas, historial médico, altura, peso, sueño, hábitos alimenticios y actividad física.

En una segunda entrevista, aproximadamente una década después, los participantes informaron sobre su peso, entre otros datos. En una tercera entrevista, ya 20 años después se volvió a preguntar sobre su peso. Asimismo, se hizo una consulta específica sobre cuánto energía sienten. Se examinó también su fuerza y cuánto tiempo les tomaba realizar una prueba TUG (Timed Up and Go), una evaluación de riesgos de caída de los adultos mayores.

El té es una bebida que también contiene cafeína. (Foto: Liudmila Chernetska / iStock)

Conclusiones sobre los beneficios del café y té

El café y el té fueron las principales fuentes de cafeína, representando el 84% y 12%, respectivamente. El 68,5% de los participantes bebía café a diario. De este grupo, el 52,9% tomaba una taza de café al día, el 42,2% tomaba dos o tres tazas y el restante 4,9% cuatro o más.

En tal sentido, los investigadores clasificaron a los participantes del estudio en cuatro grupos de acuerdo con su consumo de café: bebedores no diarios, una taza al día, dos a tres tazas al día y cuatro o más tazas al día. Los bebedores de té se clasificaron también en cuatro categorías según sus frecuencias: nunca, al menos una vez al mes, al menos una vez a la semana y bebedores diarios.

Los resultados de la investigación mostraron que el beber café, té negro o te verde en la edad mediana se asocia con una probabilidad significativamente menor de fragilidad física en la vejez, especialmente los que más consumían al día.