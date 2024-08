El peor de los escenarios para Boeing podría convertirse en una realidad. Y es que los astronautas que partieron a bordo de Starliner podrían necesitar de otra nave espacial para regresar a la Tierra.

La odisea espacial de Starliner

Las peripecias de Starliner, nave espacial de Boeing, empezaron antes de su primer vuelo de prueba tripulado. Unas fugas de helio hicieron que su lanzamiento con rumbo a la Estación Espacial Internacional (ISS, por sus siglas en inglés) tuviera que ser postergado.

Finalmente, el 5 de junio pasado, los astronautas Barry ‘Butch’ Wilmore y Sunita ‘Suni’ Williams despegaron a bordo de Starliner con destino a la ISS. El viaje presentó nuevamente fugas de helio y problemas de rendimiento de los propulsores de la nave.

Ambos astronautas debieron regresar a la Tierra el 14 de junio pasado. No obstante, los tripulantes de Starliner no han podido emprender el viaje de retorno y todavía no hay una fecha para que dejen la ISS. En declaraciones pasadas, ambos astronautas expresaron su seguridad en poder regresar a la Tierra en su nave.

Pruebas para verificar seguridad de Starliner

La agencia espacial estadounidense precisó que los equipos de la NASA y Boeing continúan analizando datos de recientes pruebas terrestres y espaciales mientras evalúan el sistema de propulsión de la nave espacial Starliner durante la misión de prueba de vuelo tripulado de Boeing de la NASA.

“Los equipos se están tomando su tiempo para analizar los resultados de las recientes pruebas de encendido en el acoplamiento, finalizar la justificación del vuelo para el sistema de propulsión integrado de la nave espacial y confirmar la confiabilidad del sistema antes del regreso de Starliner a la Tierra desde la ISS”, indicó la NASA en su sitio web oficial.

“En realidad son pequeños problemas que hay solucionar”, sostuvo Mark Nappi, vicepresidente del Programa de Tripulación Comercial de Boeing. “Los solucionaremos para la siguiente misión. No los considero importantes en absoluto”, agregó.

¿Dragon de SpaceX al rescate?

Hasta hace una semana, Steve Stich, el gerente del Programa de Tripulación Comercial de la NASA, evitó discutir cuál era el plan B de la agencia espacial en caso los propulsores de Starliner no fueran seguros para viajar de regreso a la Tierra. “Hay muchas buenas razones para completar esta misión y traer a Butch y Suni a casa en la Starliner. La Starliner fue diseñada, como nave espacial, para tener a la tripulación en la cabina”, argumentó.

Cuando ya van a cumplirse dos meses del viaje de Starliner a la ISS, otra nueva opción parece cobrar forma. De acuerdo con los medios especializados, el plan B podría ser que los astronautas tengan que regresar a una cápsula Dragon de SpaceX, empresa rival de Boeing.

Hay discrepancias entre las fuentes. Una fuente informada dijo a Ars, que hay más de 50% de posibilidades de que la tripulación de Starliner regresara en la cápsula Dragon. Sin embargo, otra fuente dijo al mismo medio que probablemente no. Sin fecha fijada para el retorno, abundan las especulaciones.

La cápsula Dragon mientras se aproxima a la ISS. (Foto: NASA)

Por su parte, el vocero de la NASA, Josh Finch, declaró a Ars que la “NASA está evaluando todas las opciones” para el regreso seguro de Butch Wilmore y Suni Williams. “No se ha tomado ninguna decisión y la agencia continuará proporcionando actualizaciones sobre su planificación”, añadió.