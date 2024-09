Cuando todo parecía andar en calma para Starliner y sus astronautas varados en la Estación Espacial Internacional (ISS, por sus siglas en inglés), unos extraños sonidos provenientes de la nave espacial de Boeing han llamado la atención de la NASA.

Luego de tres meses de incertidumbre, la NASA había previsto a finales de agosto el regreso de Starliner -sin sus tripulantes- a la Tierra para este viernes 6 de septiembre. Sin embargo, el sábado pasado, el astronauta Barry ‘Butch’ Wilmore notó que un extraño ruido se escuchaba en la nave que actualmente se encuentra acoplada en la estación.

“Tengo una pregunta sobre Starliner. Hay un extraño ruido que viene del parlante. No sé qué lo está haciendo”, consultó Wilmore al centro de control de la misión en el Johnson Space Center de la NASA en Houston.

‘Butch’ Wilmore, quien partió hacia la ISS junto a Sunita ‘Suni’ Wiliams en junio pasado, dijo no estar seguro si había una rareza en la conexión entre el laboratorio en órbita y la nave espacial lo que provocaría el ruido, o si se trataba de algo más. Unos minutos más tarde, el Control de Misión respondió por radio que estaban conectados vía “línea fija” para escuchar el audio dentro de Starliner. Wilmore puso su micrófono en el altavoz para que en la Tierra pudieran escucharlo. “Era como un ruido pulsante, casi como un ping de sonar”, replicaron en Houston.

La NASA da una explicación

La NASA ha explicado qué era este misterioso “sonido pulsante” de Starliner. “La retroalimentación de altavoz fue resultado de una configuración de audio entre la estación espacial y Starliner”, precisó la agencia espacial de Estados Unidos. “El sistema de audio de la ISS es complejo, lo que permite interconectar varias naves espaciales y módulos, y es común experimentar ruido y retroalimentación”, anotó.

Asimismo, la NASA aclaró que ese sonido no interfiere con el regreso previsto de Starliner: “la retroalimentación del altavoz (el acople) no tiene ningún impacto técnico en la tripulación, Starliner ni en las operaciones de la ISS, incluido el desacoplamiento de Starliner de la estación no antes del viernes 6 de septiembre”.