La NASA todavía no ha decidido cómo ni cuándo será el regreso de los astronautas Suni ‘Sunita’ Williams y Barry ‘Butch’ Wilmore, quienes partieron a bordo de Starliner a la Estación Espacial Internacional (ISS, por sus siglas en inglés) en junio pasado, pero sí ha expresado su confianza en la nave espacial de Boeing.

La agencia espacial emitió un comunicado con los datos más importantes de la misión y ha aprovechado para responder algunas dudas.

Starliner despegó el pasado 5 de junio pasado. Se trata de un vuelo de prueba de Boeing cuyo objetivo es probar si el sistema está listo para misiones rotacionales hacia la ISS. A la fecha, solo las Soyuz de Roscomos (Rusia) y las Dragon de SpaceX son capaces de transportar astronautas y carga a la Estación Espacial Internacional.

“Esta prueba de vuelo tiene como objetivo demostrar la capacidad de Starliner para ejecutar una misión rotatoria de seis meses a la estación espacial. Los objetivos de la prueba de vuelo se desarrollaron para respaldar el proceso de certificación de la NASA y recopilar los datos de rendimiento necesarios para evaluar la preparación antes de los vuelos de larga duración”, explica la agencia en su sitio web oficial.

NASA confía en Starliner Boeing en caso de emergencia

Los astronautas debían regresar a la Tierra el pasado 14 de junio. Sin embargo, se ha prolongado ya por más de dos meses debido a que se observaron varias fugas de helio y a que los propulsores de la nave no funcionaron como se esperaba. El que los astronautas no tuvieran fecha de regreso ha llevado a varias conjeturas. La agencia aclara que “no hay prisa por traer a la tripulación a casa, por lo que la NASA y Boeing están tomándose tiempo adicional para aprender sobre la nave espacial”.

“Esta es una lección aprendida del accidente del transbordador espacial Columbia. Nuestros equipos de la NASA y Boeing están analizando minuciosamente los datos de pruebas y análisis adicionales en el espacio y en tierra, brindando a los administradores de la misión información para tomar la mejor decisión, y la más segura, sobre cómo y cuándo regresar a casa a la tripulación”, agrega la agencia espacial estadounidense.

Asimismo, la NASA asegura que “Starliner se mantiene como la primera opción para Butch y Suni en caso de que ocurra una emergencia y necesiten salir rápidamente de la estación” .

¿Cuánto tiempo se pueden quedar los astronautas en la ISS si no regresan en Starliner?

Si la NASA finalmente decide que Starliner no puede regresar con sus astronautas, ambos pueden permanecer en la ISS hasta finales de febrero de 2025.

En tal caso, la misión Crew-9 de SpaceX sería reprogramada y se lanzaría a fines de septiembre próximo con solo dos miembros de la tripulación en lugar de cuatro. Butch y Suni regresarían a la Tierra después del incremento regular de la Crew-9 a principios del próximo año.