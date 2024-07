El gerente del Programa de Tripulación Comercial de la NASA, Steve Stich, rechazó que la nave espacial Starliner de Boeing esté “varada” en la Estación Espacial Internacional, pese a que la fecha inicial de retorno fue pospuesta y todavía no hay luz verde para que los astronautas Barry ‘Butch’ Wilmore y Sunita ‘Suni’ Williams regresen a la Tierra.

La primera misión tripulada de Boeing debía retornar a la Tierra el 14 de junio pasado. No obstante, la misión se retrasó debido a fugas de helio, una constante en la misión de Starliner.

Stich manifestó que los astronautas de la misión están seguros en la Estación Espacial Internacional (ISS por sus siglas en inglés) y que Starliner “está en buenas condiciones”. El propio Stich señaló que está revisando la nave espacial para asegurarse para su retorno a la Tierra.

“Hablamos de un límite de 45 días”, precisó en conferencia de prensa.

Por su parte, Mark Nappi, vicepresidente del Programa de Tripulación Comercial de Boeing, se mostró mortificado por el uso del término “varado” y la recepción negativa a la misión. “No estamos atrapados”, enfatizó. “La tripulación no corre ningún peligro y no hay un aumento de riesgo cuando decidamos traerla”, agregó.

En este tiempo extra de la misión, los especialistas de la NASA y Boeing se centrarán en observar la forma en que funcionan los calentadores en el sistema de hélice, entre otras pruebas.

Debido a que Starliner de Boeing no ha podido regresar en la fecha prevista, dado los problemas de fugas de helio, en los medios de comunicación se ha especulado que los astronautas se encuentran “varados” en la ISS.