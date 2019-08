¿Es cierto que combinar papa y arroz en el almuerzo impide que bajemos de peso?

Con la firme idea de no aumentar de peso, muchas personas buscan eliminar el consumo de ciertos alimentos que consideran “engordantes”. Es aquí donde la presencia de papa y arroz en un mismo plato resulta ‘de terror’ para algunos pero, ¿en realidad es un pecado para quienes están a dieta?

Todos los alimentos cumplen un rol importante en el funcionamiento de nuestro cuerpo y la conservación de la buena salud, por eso es clave poder combinarlos adecuadamente. La papa y el arroz están incluidos en el grupo de alimentos energéticos, al ser cereal y tubérculo. Hay quienes recomiendan no mezclarlos en las comidas diarias, asegurando así una porción adecuada. Lo cierto está en que su distribución a lo largo del día debe ir acorde a las actividades que realizamos, por eso la asesoría de un especialista es vital.

“Es falso que no se pueda comer papa y arroz si se quiere bajar de peso. Si ya tienes años o meses queriendo bajar y no lo logras, el problema no está en esa combinación, sino en los alimentos ultra procesados como el pan de molde en tu desayuno acompañado de mermelada o mantequilla, que son pobres en nutrientes y ricos en azúcar y grasas dañinas”, explicó la especialista en nutrición, Lic. Claudia Agüero Moscoso.

Ella hizo un llamado a quienes tienen miedo de ingerir estos alimentos naturales y recordó que en el Perú hay más de 3 mil variedades de papa que son ricas en carbohidratos limpios, fibra, vitaminas y minerales. “La papa que es consumida y adorada en todo el mundo y el delicioso arroz, un cereal rico en sabor y en nutrientes, son capaces de darte saciedad para evitar que comas de más”.

“Sólo necesitas definir bien la porción que requieres y ponerle un buen acompañamiento. Empieza tu día con comida real, equilibrada, que es lo que tu cuerpo necesita. Añade choclo, avena, quinua, camote, muchas verduras, pollo, carne, huevo y frutos secos”, indicó la nutricionista.

Es así que el almuerzo, que representa la comida más copiosa cubriendo la mitad de los requerimientos diarios, se volverá más nutritivo y complementará tu dieta si es que tiene arroz con puré de papa, palta y salteado de verduras con huevo y pescado. Lo que sí es importante es que el tubérculo esté sancochado, más no frito.