Para muchos, la sostenibilidad dejó de ser una tendencia para convertirse en una forma de vida. Hay quienes piensan dos veces antes de comprarse una nueva prenda o buscan aquellos materiales que aporten al cuidado del medio ambiente y que destaquen las bondades de la naturaleza. En días de sol , las propuestas son diversas y las distintas marcas de vestir traen nuevas alternativas para hacer que el verano sea responsable con el planeta y tenga también mucha identidad 100% peruana, en medio de una pandemia por coronavirus que golpeó también al sector de la moda.

Trajes de baño sustentables

La diseñadora peruana Annaiss Yucra acaba de lanzar una línea de trajes de baño sustentable. Las piezas han sido creadas bajo un concepto de belleza sobre lo que significa tener un cuerpo real y cuentan con una tecnología que protege la piel y el mar.

Las Lingerswims de Annaiss Yucra están hechas con licras PET de botellas recicladas. Además, el material cuenta con protección UV y una tecnología que permite que la tinta del estampado no se impregne en el mar tras cada uso, logrando así una mayor durabilidad de la prenda.

“El cómo nacen estas piezas es en verdad por una búsqueda personal. No soy una persona de verano, no soy una persona que se sienta del todo cómoda con su cuerpo. Entonces, encontrar una ropa de baño adecuada para mí es como buscar una segunda piel y se me hacía muy difícil. Tome este proyecto a modo personal, para crear una pieza con la cual me sienta cómoda, que tenga mi talla y las características que busco en una ropa de baño”, comentó.

La línea de trajes de baño sustentable, ha sido creada bajo un concepto de belleza de lo que significa tener un cuerpo real. (Foto: Aless Gogny)

Las Lingerswims están disponibles en su tienda online desde la talla S a la XL y con prints de “Resistencia, Matriarcado y Pachamama. Y cada uno de ellos es muy especial ya que tiene toda una historia detrás, colores con mucho significado y con un mensaje que hoy en día es tan importante volver a mencionar”, resaltó.

Flores, jungla y pájaros

Una colección inspirada por la naturaleza, en beneficio de la naturaleza. Esta es una edición limitada para las amantes de la moda que llega de la mano de Levi’s y la brasileña Farm Río. Los colores radiantes y formas más representativas de Brasil están ahora en 16 icónicas piezas de jean teniendo como eje tres temas: flores, jungla y pájaros.

Esta nueva propuesta que llega a Perú en pleno verano busca demostrar que el espacio urbano está en armonía con la naturaleza y fomentar el consumo consciente, aprovechando el impacto ambiental de Farm y el reconocimiento de Levi’s como una marca icónica que busca evitar el desperdicio.

Entre las prendas destacan las faldas de jeans estampadas con margaritas blancas, perfectas para el verano 2021, un vestido estampado de animales típicos de la jungla, así como polos, pantalones y casacas con propuestas tropicales o paisajes playeros.

16 piezas diseñadas creativamente permitirán tener un look veraniego llamativo y en armonía con la naturaleza. (Foto: Levi 's)

Privat Summer 2021 en pandemia

La diseñadora de modas Malú Privat volvió al papel y lápiz en medio de la pandemia por coronavirus para una vez más sorprender con diseños que desbordan creatividad y estilo. Su nueva colección se llama Privat Summer 2021.

“La situación cambió las reglas del juego para todos. No hay pasarelas ni eventos y los talleres se han reducido, por lo que el conocer cada área del negocio me permitió sacar adelante esta nueva colección, metiéndome de lleno en la elaboración de cada prenda”, añadió la también directora de arte de producciones como ‘La Peor de mis Bodas 2’ y ‘No Me Digas Solterona 2’ que atiende a sus clientas en su recién inaugurada tienda virtual.

En la página web se encuentran todo tipo de vestidos, prendas y accesorios, así como mascarillas bordadas “con placa bañada en oro Privat y las diademas”. “Siento que colaboro un poco en estos momentos tan complicados, haciéndolas sonreír al probarse un vestido y sentir su poderío como mujer”, agregó.

Moda con propósito

El diseñador peruano Genaro Rivas presentó el primer desfile virtual de su marca La Nacional. La colección atemporal mostró lo más representativo de un Perú inclusivo y lleno de diversidad cultural con diseños eco-friendly y que hacen guiños al movimiento que une tecnología, moda y medio ambiente.

La colección atemporal muestra lo más representativo de un Perú inclusivo y lleno de diversidad cultural. (Foto: lanacionalpe)