¿Quieres cambiar tu decisión sobre donar órganos? En la actualidad, Perú es uno de los países con la tasa más donación en Latinoamérica y para rectificar en el DNI tu decisión debes seguir estos pasos ante Reniec.

En nuestro país los ciudadanos, apenas tramitan su primer DNI azul o electrónico, sobre si desean ser donantes o no, pero la mayoría ha rechazado esa posibilidad. De 25´457190 peruanos mayores de edad, un total de 3´427250 ha manifestado en su DNI la voluntad de “Donar sus órganos”, lo que representa al 13.5%. Un total 19´466926, que representa al 76.5% del padrón, en tanto, indicó que no desea donar sus órganos o tejidos; mientras que 2´563,014 de ciudadanos (10.1%) no especifica una respuesta, de acuerdo con cifras proporcionadas por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

Pese que el ciudadano haya expresado en su DNI, su deseo de ser donante, el 60 por ciento de las donaciones se pierde por la oposición de los familiares. Por ello, es importante comunicar a tu familia tu decisión de ser donante de órganos para que, llegado el momento, respeten tu decisión y autoricen la donación de órganos.

¿QUÉ ES LA DONACIÓN DE ÓRGANOS?

La donación en materia de órganos, tejidos, células y cadáveres consiste en el consentimiento tácito o expreso de la persona para que, en vida o después de su muerte, su cuerpo o cualquiera de sus componentes se utilicen para trasplantes.

¿CÓMO ACTUALIZAR LA DONACIÓN DE ÓRGANOS EN MI DNI?

Estos son los pasos que debes seguir para actualizar la donación de órganos en tu DNI:

Realiza el pago

Abona S/ 22.00 con el código de tributo 00728 para el DNI azul o S/ 34.00 con el código de tributo 00730 si ya cuentas con el DNI electrónico. Esto lo puedes hacer en www.pagalo.pe, Banco de la Nación y Banco de Crédito (BCP). También puedes pagar en oficinas de Reniec, que tengan sistema POS.

Solicita el cambio de datos en tu DNI o DNIe

Acércate a una de las oficinas registrales del Reniec.

Presenta tu recibo de pago.

Pide la corrección de tu decisión de donar órganos y tejidos.

Para el caso del DNI electrónico , deberás acercarte solo a las oficinas autorizadas.

, deberás acercarte solo a las oficinas autorizadas. El representante de Reniec te entregará una constancia para poder recoger tu rectificación de DNI.

Recoge tu DNI

Dirígete a la oficina donde realizaste el trámite para recoger tu DNI.

Si quieres saber cómo va tu trámite de rectificación de DNI, consulta la web Estado de trámite de DNI.

DATOS

Rectificación presencial de la decisión de ceder órganos y tejidos en sucursales de Reniec o en Centros MAC.

El tramite también lo puedes hacer al momento que renuevas tu DNI de forma presencial o virtual.

Personas acuden a Reniec a recoger su DNI (Foto: Andina).

¿QUÉ PASA SI NO PUEDO IR A RECOGER MI DNI?

El recojo del DNI es personal, pero en caso de que tú no pudieras recogerlo puedes solicitar una carta poder en Reniec o descargarla desde su página web. Fírmala y ponle tu huella digital para que tu representante pueda presentarla en Reniec junto con el ticket de recojo. En el caso del DNI electrónico, este solo se puede recoger personalmente (sin posibilidad de usar una carta poder).

¿QUE ES EL TRASPLANTE DE ÓRGANOS?

El trasplante de órganos es un proceso complejo mediante el cual se salva la vida o mejora el estado de salud a una persona con enfermedad terminal de algún órgano.

¿CUÁNTAS PERSONAS NECESITAN UN TRASPLANTE DE ÓRGANOS EN EL PERÚ?

Más de 7,400 personas están a la espera de un trasplante de órganos, de acuerdo con data del Ministerio de Salud del 2020. La mayoría necesita donación de córneas y riñón. EsSalud, por su parte, indica que tiene más de 4 mil pacientes están a la espera de un donante que les pueda salvar la vida.

¿CUÁNTAS VIDAS PUEDE SALVAR UN DONANTE?

Un donante puede salvar la vida de hasta diez personas. En nuestro país se realizan trasplantes de corazón, riñones, hígado, páncreas, pulmones, córneas, hueso y piel.

Cajamarquino dona órganos y salvará vida de siete personas que esperaban trasplantes (Foto: EsSalud)

¿CUÁNDO INICIARON LOS TRASPLANTES DE ÓRGANOS EN EL PERÚ?

El trasplante de órganos en el Perú se inició hace más de 40 años. Uno de los primeros órganos trasplantados fue el riñón, posteriormente se realizaron trasplantes de corazón, cornea, médula ósea, hígado y pulmón; actualmente todos estos trasplantes se realizan en el Perú.

INFÓRMATE

Infórmate sobre la donación de órganos, llamando al (01) 315 6699 de lunes a viernes de 7:00 a. m. a 5:00 p. m.